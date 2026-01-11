Devendra Fadnavis : नाशिकच्या गोदाकाठी आज फडणवीसांची तोफ धडकणार; ठाकरे बंधूंना काय प्रत्युत्तर देणार?

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रविवारी (ता. ११) जाहीर सभा होणार आहे. गोदावरी नदीच्या किनारी असलेल्या भाजी बाजार पटांगणावर सायंकाळी सहाला सभा होत आहे..महापालिका निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात दोन दिवसांपूर्वी शिवसेना व मनसेच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांची संयुक्त जाहीर सभा पार पडली. शनिवारी (ता.१०) शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांची सभा झाली. .आता तिसरी महत्त्वाची सभा मुख्यमंत्री फडणवीस यांची होत आहे. शिवसेना मनसेच्या संयुक्त जाहीर सभेत उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांनी भाजपचे बेगडी हिंदुत्व व पक्ष फोडाफोडीच्या राजकारणावर टीका करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांवर शाब्दिक हल्लाबोल केला..ठाकरे बंधूंच्या या शाब्दिक हल्ल्याला मुख्यमंत्री कसे उत्तर देतात? याकडे नाशिककारांचे लक्ष लागले आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये ऐनवेळी झालेले प्रवेश व त्यातून निर्माण झालेली नाराजी त्याचबरोबर पक्षाच्या एबी फॉर्मची पळवापळवी वरून निर्माण झालेला वाद व पक्षात मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेली बंडखोरी यावर मुख्यमंत्री काय भाष्य करतात याकडे देखील लक्ष लागले आहे. .CM Devendra Fadnavis: ‘मविआ’चे सुडाचे राजकारण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची टीका .आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विविध विकास कामांचे उद्घाटन झाले. त्या कामांचा व आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर प्रस्तावित कामांबद्दल मुख्यमंत्री काय घोषणा करतात हे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे..महाजनांकडून सभास्थळाची पाहणीनाशिक भाजपची महापालिकेत पूर्ण बहुमताने सत्ता आणण्यासाठी जलसंपदा व कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे सूत्रे सोपविण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर महाजन यांनी गोदाघाटावरील सभा स्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.