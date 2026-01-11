नाशिक

Devendra Fadnavis : नाशिकच्या गोदाकाठी आज फडणवीसांची तोफ धडकणार; ठाकरे बंधूंना काय प्रत्युत्तर देणार?

भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रविवारी जाहीर सभा होणार आहे. गोदावरी नदीच्या किनारी असलेल्या भाजी बाजार पटांगणावर सायंकाळी सहाला सभा होत आहे.
नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रविवारी (ता. ११) जाहीर सभा होणार आहे. गोदावरी नदीच्या किनारी असलेल्या भाजी बाजार पटांगणावर सायंकाळी सहाला सभा होत आहे.

