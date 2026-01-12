नाशिक

Devendra Fadnavis : 'जो राम का नही, ओ किसी काम का नही'; नाशिकच्या सभेत फडणवीसांचा ठाकरेंवर घणाघात

Fadnavis Targets Thackeray Brothers Over Ram Remark : ‘जो राम का नही, ओ किसी काम का नही’ असे टीकास्त्र डागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव व राज ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला.
Devendra Fadnavis

Devendra Fadnavis

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिका निवडणुकीनिमित्त नाशिकमध्ये आलेल्या ठाकरे बंधूंना रामाची आठवण झाली नाही. त्यांच्यात आता ‘राम’ उरलेला नाही आणि ‘जो राम का नही, ओ किसी काम का नही’ असे टीकास्त्र डागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव व राज ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Nashik
maharashtra
political
attack
Municipal election
Thackeray brothers election

Related Stories

No stories found.