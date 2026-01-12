Devendra Fadnavis : 'जो राम का नही, ओ किसी काम का नही'; नाशिकच्या सभेत फडणवीसांचा ठाकरेंवर घणाघात

नाशिक: महापालिका निवडणुकीनिमित्त नाशिकमध्ये आलेल्या ठाकरे बंधूंना रामाची आठवण झाली नाही. त्यांच्यात आता ‘राम’ उरलेला नाही आणि ‘जो राम का नही, ओ किसी काम का नही’ असे टीकास्त्र डागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव व राज ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. .नाशिक दत्तक घेतल्यानंतर दोन वर्षांत विरोधी पक्षनेता होण्याची वेळ आली. तरी नाशिककरांनी साथ सोडली नाही. पाच वर्षांत ५७ हजार कोटींची गुंतवणूक या शहरात केली. भविष्यात हजार एकर जमीन अधिग्रहित करून नवीन ‘एमआयडीसी’ची उभारणी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून ३० हजार कोटींची कामे या शहरात उभी राहणार असल्याचे सांगत त्यांनी कामांची यादीच वाचून दाखवत विरोधकांच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले..महापालिका निवडणूक प्रचाराच्यानिमित्त मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रविवारी (ता. ११) भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांसाठी शहरातील गंगाघाट, भाजीबाजार पटांगणावर ‘विजयी संकल्प’ सभा घेतली. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन, माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार, शहराध्यक्ष सुनील केदार, आमदार ॲड. राहुल ढिकले, सीमा हिरे, देवयानी फरांदे, डॉ. राहुल आहेर, विजय चौधरी, माजी आमदार बाळासाहेब सानप, डॉ. अपूर्व हिरे, माजी मंत्री बबन घोलप यांच्यासह उमेदवार उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘बोलो सियावर रामचंद्र की जयऽऽऽ’ या उदघोषणेने भाषणाला सुरुवात केली. नाशिकला दत्तक घेतल्यानंतर कोरोनाकाळात प्रत्येक कोविड केंद्राला भेट दिली. वर्षातून चारवेळा मी नाशिकला येतो. तुम्ही किती वेळा भेट दिली हे सांगा, असे म्हणत त्यांनी ठाकरेंना टोला लगावला. नाशिकसोबतचे माझे नाते कालही होते, आजही आहे आणि भविष्यातही कायम राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..‘गंगेचे पाणी पिणार नाही’ असे म्हणणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या ‘मनसे’कडे सत्ता असताना त्यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या काळात निधीसाठी हात झटकले. त्या वेळी राज्य शासनाने निधी दिला आणि निर्विघ्नपणे कुंभ पार पडला. गंगेचे पाणी पिणार नाही म्हणून सांगतात आणि गोदातीरी येऊन भाषण करतात. आम्ही गोदावरी नदी स्वच्छ करू, पिण्यासह तुम्हाला डुबकी मारता येईल, असे स्वच्छ पाणी तुम्हाला दिसेल, असा टोला त्यांनी राज ठाकरेंना लगावला..शहराच्या विकासाची आश्वासनेसिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त ३० हजार कोटींची कामे या शहरात होतील. ओझर विमानतळाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने ६४० कोटी रुपये, तर केंद्राने ६०० कोटी रुपये दिले आहेत. यातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ उभे राहील. दहा हजार कोटींचा आउटर रिंग रोड येथे होणार आहे. हा फक्त रिंग रोड राहणार नसून भविष्यातील विकासाची नांदी ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केला. .नाशिक ते सोलापूर्, नाशिक ते पुणे, समृद्धी महामार्गाला वाढवण बंदराशी जोडण्याची संकल्पना त्यांनी मांडली. रस्त्यांसह रेल्वेचे जाळेही विस्तारणार असून, नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे सुरू करण्यात येईल. एकर हजार एकर जमीन अधिग्रहित करून नाशिकला नवीन ‘एमआयडीसी’ देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. आपल्या भाषणाला त्यांनी पुराव्यांची जोड दिली. रामाच्या उदघोषनेने सुरू झालेले त्यांचे भाषण ‘जय श्रीरामा’ने संपले..अकबराच्या बापापूर्वीपासून कुंभमेळानाशिकला अनादी काळापासून सिंहस्थ कुंभमेळ्याची परंपरा लाभली आहे. आपल्या संस्कृतीचे दर्शन घडविणारा हा कुंभमेळा औरंगजेबाने बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. सिंहस्थ कुंभमेळ्याची सुरुवात अकबराने केल्याचा जावईशोध कुणीतरी लावला आहे. पण अकबरच काय, त्याचा बाप जन्माला येण्यापूर्वीची ही परंपरा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले. दोन हजार ४०० कोटी रुपये खर्च करून साधुग्रामची जागा कायमस्वरूपी अधिग्रहित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले..MLA Sangram Jagtap: व्हीजनरी उमेदवार निवडून द्यावेत:आमदार संग्राम जगताप; सुख- दुःखात साथ देणाऱ्यांच्या पाठीशी रहा!.मुख्यमंत्र्यांची नाशिककरांना आश्वासनेशहरातील ‘व्हाइट टॅपिंग’च्या रस्त्यांसाठी दोन हजार १०० कोटी रुपयेनागरिकांना २४ तास शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी नवीन पाइपलाइनगोदा स्वच्छतेसाठी एक हजार कोटी रुपये देणारलाडका भाऊ असेपर्यंत ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नाहीशहरात चार हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतीलनाशिक ते पुणे हायस्पीड रेल्वे सुरू करण्यात येईलमुंबईला जाताना आपटे फाट्यापासून रोड तयार करण्यात येईलआयटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हबची उभारणी‘एचएएल’मध्ये नवीन विमाननिर्मितीसाठी १२ हजार कोटींची गुंतवणूक५० हजार कोटींची गुंतवणूक ‘दाओस’मध्ये पूर्ण करणार.‘तपोवनातील जागा मोकळीच’तपोवनातील झाडे तोडण्यावरून डाव्या विचारांच्या व्यक्तींनी रान उठविले आहे. त्यांचा समाचार घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुगल मॅपिंगचे फोटोच दाखविले. २०१४-१५ मध्ये तपोवनात झाडे नव्हती. २०२०-२१ मध्येही ती नव्हती. त्यानंतर २०२३-२४ मध्ये ही झाडे दिसतात. त्याचे कारण म्हणजे महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना या मोकळ्या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावण्यात आली. महापालिकेत मनसेची सत्ता असताना १६ एप्रिल २०१६ ला त्यांनी या जागेचा व्यावसायिकदृष्टीने वापर करण्याचा पारित केलेला ठराव त्यांनी दाखविला. तपोवनातील ही जागा मोकळीच राहील, त्यावर कुठलाही प्रकल्प उभा राहणार नाही, असे आश्वस्त करत त्यांनी या वादावर पडदा टाकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 