Devendra Fadnavis : निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वीच कामांचा 'बार' उडणार; मुख्यमंत्री फडणवीस ७ नोव्हेंबरला नाशिक दौऱ्यावर

नाशिक: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १० नोव्हेंबरच्या आसपास घोषित होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्याआधीच सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांचा प्रारंभ करण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ७ नोव्हेंबरला नाशिक दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यांच्या हस्ते नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन होणार असल्याची माहिती मिळते..राज्यात सध्या निवडणुकांची चाहूल लागली असून, सर्वच राजकीय पक्ष तयारीत व्यस्त आहेत. त्याच वेळी नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीची लगबगही वाढली. काही दिवसांपूर्वी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांच्या आराखड्याची घोषणा केली होती. मात्र, एवढ्या मोठ्या निधीची तरतूद असूनही प्रत्यक्षात कामांचा वेग मंद असल्याची चर्चा आहे..प्राधिकरणाचा गती देण्याचा निर्णयया पार्श्वभूमीवर सिंहस्थ प्राधिकरणाने विविध शासकीय यंत्रणांच्या सहकार्याने कामांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वीच काही प्रमुख प्रकल्पांचे भूमिपूजन करून कामांचा बार उडविण्याचे नियोजन करण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दौरा हेच त्याचे पहिले पाऊल मानले जात आहे..कोट्यवधींच्या प्रकल्पांचा प्रारंभया भूमिपूजनात त्र्यंबकेश्वर शहरासाठीची उपसा जलसिंचन योजना, दर्शन पथ, शहरातील अंतर्गत रस्ते, तसेच नाशिकमधील रस्ते, मलजल निस्सारण प्रकल्प आणि नाशिक–त्र्यंबकेश्वर महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम या प्रमुख प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नव्या वास्तूचे लोकार्पणही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडेल..मुख्यमंत्री फडणवीसांचा नाशिक दौरामुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ७ नोव्हेंबरच्या दौऱ्याची तारीख निश्चित झाली आहे. या दौऱ्यात ते प्रथम त्र्यंबकेश्वरला भेट देऊन सिंहस्थ तयारीची पाहणी करतील आणि त्यानंतर आढावा बैठक घेतील. याच वेळी ते सिंहस्थाशी संबंधित विविध विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन करणार आहेत..विकासकामांचा धुरळा उडणारनिवडणुकांपूर्वीच नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरात विकासकामांचा धुरळा उडणार आहे. प्रशासनाकडून कुंभमेळ्याच्या तयारीला वेग देण्यात येत असताना, या दौऱ्यामुळे राजकीय आणि प्रशासकीय हालचालींना नवा वेग मिळेल, अशी चर्चा शहरात रंगली आहे..