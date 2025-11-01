नाशिक

Devendra Fadnavis : निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वीच कामांचा 'बार' उडणार; मुख्यमंत्री फडणवीस ७ नोव्हेंबरला नाशिक दौऱ्यावर

CM Devendra Fadnavis to Visit Nashik on November 7 : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ७ नोव्हेंबर रोजी नाशिक दौऱ्यावर येणार असून, यावेळी त्यांच्या हस्ते नाशिक आणि त्र्यंबकेश्‍वर येथील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १० नोव्हेंबरच्या आसपास घोषित होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्याआधीच सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांचा प्रारंभ करण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ७ नोव्हेंबरला नाशिक दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यांच्या हस्ते नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वर येथील कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन होणार असल्याची माहिती मिळते.

