नाशिक

Sharad Pawar : 'मानव आणि माणुसकीची सेवा': शरद पवारांकडून देवळा येथील ट्रस्टच्या कार्याचे कौतुक

Shivnishchal Trust Organizes Orphan Aid Distribution in Deola : ग्रामीण भागात अनाथांना आधार देण्याचे, त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचे काम शिवनिश्चल सेवाभावी ट्रस्ट व यशवंत गोसावी करीत आहेत. मानव व माणुसकीची सेवा करणे ही अत्यंत जमेची बाजू आहे.
Sharad Pawar

Sharad Pawar

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देवळा: देवळ्यासारख्या ग्रामीण भागात अनाथांना आधार देण्याचे, त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचे काम शिवनिश्चल सेवाभावी ट्रस्ट व यशवंत गोसावी करीत आहेत. मानव व माणुसकीची सेवा करणे ही अत्यंत जमेची बाजू आहे. हे काम अविरतपणे पुढे चालत राहण्यासाठी समर्थ साथ दिली जाईल, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केले.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Nashik
Jayant Patil
Supriya Sule
maharashtra
education
Development
Deola
Nilesh lanke
trust

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com