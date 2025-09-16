Sharad Pawar : 'मानव आणि माणुसकीची सेवा': शरद पवारांकडून देवळा येथील ट्रस्टच्या कार्याचे कौतुक

देवळा: देवळ्यासारख्या ग्रामीण भागात अनाथांना आधार देण्याचे, त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचे काम शिवनिश्चल सेवाभावी ट्रस्ट व यशवंत गोसावी करीत आहेत. मानव व माणुसकीची सेवा करणे ही अत्यंत जमेची बाजू आहे. हे काम अविरतपणे पुढे चालत राहण्यासाठी समर्थ साथ दिली जाईल, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केले. .सोमवारी (ता. १५) देवळा येथील महाविद्यालयाच्या प्रांगणात अनाथ व निराधार मुलांना मदतनिधी वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. माजी अर्थमंत्री आमदार जयंत पाटील अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात पाच अनाथ व निराधार मुलांना मदतीचे वाटप करण्यात आले. या ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. यशवंत गोसावी यांनी उपक्रमाची माहिती दिली. प्रा. डॉ. डी. के. आहेर यांनी प्रास्ताविक केले. .निवेदक विलास बढे यांना शिवनिश्चल पुरस्कार, शिंदेशाही पगडी व मानपत्र देत सन्मानित करण्यात आले. संसदरत्न पुरस्कारप्राप्त सुप्रिया सुळे, आमदार जयंत पाटील, खासदार भास्कर भगरे, खासदार नीलेश लंके यांनी मदतनिधी उपक्रमाचे कौतुक केले..देवळा एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष प्राचार्य हितेंद्र आहेर, ‘मविप्र’चे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, ‘देमको’ बँकेच्या चेअरमन कोमल कोठावदे, बंडूकाका बच्छाव, प्रा. मालती आहेर, मनीषा सूर्यवंशी, पंडितराव निकम व्यासपीठावर होते. या वेळी ट्रस्टला तीन एकर जागा दान देणाऱ्या निंबाबाई सूर्यवंशी (खारीपाडा) आणि शरद पवार यांच्या उपस्थितीत प्रस्तावित ‘शिवाधार’चे भूमिपूजन व कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. .मुख्यमंत्री सहायता निधीचे मंगेश चिवटे यांनी ५० हजारांचा धनादेश ट्रस्टकडे सुपूर्द केला. शिवशाहीर सुरेश जाधव व सहकाऱ्यांनी शाहिरी गीते व पोवाडे सादर केले. पूनम गोसावी व भगवान आहेर यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. गोसावी यांनी आभार मानले..Nashik Kumbh Mela : 'सिंहस्थ'च्या नावाखाली भक्तांचे पैसे लुटले; जितेंद्र आव्हाडांचा सरकारवर गंभीर आरोप.सव्वीस वर्षांनंतर दौरामाजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार १९९९ नंतर म्हणजे २६ वर्षांनंतर देवळा शहरात आल्याने पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी मोठी गर्दी केली होती. मालेगाव तालुक्यातील बंडूकाका बच्छाव हे व्यासपीठावर असल्याने खासदार नीलेश लंके यांनी त्यांना शरद पवार यांच्यासमोर पक्षात येण्याची खुली ऑफर दिल्याने श्रोत्यांनी टाळ्या वाजवून त्यास प्रतिसाद दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.