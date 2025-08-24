नाशिक

Nashik News : देवळाली कॅम्पमध्ये भरधाव ट्रक घराच्या भिंतीला धडकला; जीवितहानी टळली, पण वाहतुकीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

Heavy Vehicle Crashes Into House Wall at Devlali Camp : भरधाव हायवा ट्रक घराची संरक्षक भिंत तोडून आत घुसला. यात भिंतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, जीवितहानी टळली असली तरी या अरुंद रस्त्यावरील अवजड, भरधाव वाहतुकीचा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला
देवळाली कॅम्प: येथील रेस्ट कॅम्प रस्त्यावर भरधाव हायवा ट्रक घराची संरक्षक भिंत तोडून आत घुसला. यात भिंतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, जीवितहानी टळली असली तरी या अरुंद रस्त्यावरील अवजड, भरधाव वाहतुकीचा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

