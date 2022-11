By

पंचवटी (जि. नाशिक) : शहरात भाविक अन् पर्यटकांची कायम गर्दी असते. परंतु अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली चित्रकला महाविद्यालयाच्या पायरीवर मद्यपी अन् नशेखोरांचा धुडगूस सूरू आहे. पर्यटकांबरोबरच विद्यार्थी व स्थानिक नागरिकांना धमकावणे, त्यांची आर्थिक लूट करून मारहाण करण्याच्या घटनांमध्ये काही दिवसांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या टवाळखोर मद्यपीचा कायमचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहेत. (Devotees unsafe due to criminals Ahilya Devi Holkar under bridge full of drunkards Nashik News)

गोदाघाट अन् परिसरात देश- विदेशातील भाविक अन् पर्यटकांची वर्षभर गर्दी असते. परंतु दिवाळी , उन्हाळी सुटी तसेच सण उत्सवांत गर्दीत अधिक भर पडते. परिसरात भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले श्री एकमुखी दत्तमंदिर, सुंदरनारायण मंदिर असून मंदिरात भाविकांची कायम वर्दळ असते. परंतु गेल्या आठवड्यात सुंदरनारायण मंदिर खालील पायऱ्यांच्या परिसरात एका भाविकाला कोयत्याचा धाक दाखवून लूट करण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

त्यांना मारहाणदेखील करण्यात आली. सुदैवाने टवाळखोरांचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. यापूर्वीही एकाची हत्या आणि इतर मारहाणीच्या घटना घडल्या आहेत. या ठिकाणचे अनेक तरुण रस्त्यावरच मद्यपान, गांजा, अफू व इतर नशा करताना दिसतात. अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळदेखील करतात. त्यामुळे भर दुपारीदेखील या ठिकाणाहून जाण्यासाठी भाविक घाबरतात. परंतु बाहेर गावच्या भाविकांना माहीत नसल्यामुळे अनेकांची लूट होते. निष्पाप भाविकांना त्यांचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

याबाबत पोलिसाकडून कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याने भाविकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एकमुखी दत्तमंदिरात दररोज तसेच गुरुवारी हजारो भाविक आरती, दर्शनासाठी येतात. परंतु सुंदरनारायण मंदिराकडून खाली येणाऱ्या पायऱ्या रस्त्यावरच आणि पुलाखालील धबधबा परिसरात मद्यपींनी आपले बस्तान मांडल्याने भाविकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहेत. याबाबत परिसरातील रहिवाशांनी तक्रार करूनही कुठल्याही प्रकारची पोलिसांकडून कार्यवाही होत नाही. आता तरी पोलिस प्रशासनाला केव्हा जाग येईल असा सवाल भाविक आणि परिसरातील रहिवासी उपस्थित करत आहेत.

विद्यार्थ्यांनाही नाहक त्रास

परिसरात चित्रकला महाविद्यालय आहे. या ठिकाणी शेकडो विद्यार्थ्यांचा राबता असतो. परंतु पायरीवर बसून नशा करत विद्यार्थ्यांनादेखील दमबाजी देण्याचे प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र पोलिसांनी टवाळखोरी मुक्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहेत.

