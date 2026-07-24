Devshayani Ekadashi Celebration: देवशयनी एकादशीला मल्हार हिल विद्यालयात भक्तिरसाचा जल्लोष; रिंगण सोहळ्यात विद्यार्थ्यांनी अनुभवली पंढरीची वारी

सटाणा : भाक्षी (ता. बागलाण) येथील मल्हार हिल प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात देवशयनी एकादशीनिमित्त वारकरी संप्रदायाची भक्तिमय परंपरा जपणारा रिंगण सोहळा उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. "ज्ञानोबा-तुकाराम"च्या अखंड जयघोषाने, टाळ-मृदंगाच्या निनादाने, हरिनामाच्या गजराने आणि अभंगांच्या सुरांनी संपूर्ण विद्यालय परिसर पंढरीमय झाला. .संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष भालचंद्र कोठावदे, दोधेश्वर संस्थानचे मठाधिपती, किशोर भांगडिया, शाळा विकास अधिकारी निर्मला येवला, अरुण ततार, प्राचार्य पंकज दात्रे, नंदकिशोर शेवाळे यांच्या हस्ते श्री विठ्ठल-रुक्मिणी यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. त्यानंतर टाळ, मृदंग, वीणा, भगवी पताका आणि तुळशीमाळांनी सजलेल्या वातावरणात विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक वारकरी दिंडी काढत रिंगण सोहळा साकारला. हरिपाठ, अभंग, भजन आणि कीर्तनाच्या माध्यमातून संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम यांच्या विचारांचा आणि वारकरी संप्रदायातील समता, सेवा, भक्ती व मानवतेचा संदेश प्रभावीपणे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आला. यावेळी विद्यालयाचे प्राचार्य पंकज दात्रे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, देवशयनी एकादशी हा केवळ धार्मिक उत्सव नसून भक्ती, सदाचार, शिस्त, सेवा, समता आणि मानवतेचे संस्कार देणारा जीवनमूल्यांचा महोत्सव आहे. संतांनी दिलेला प्रेम, सहकार्य आणि समाजप्रबोधनाचा संदेश प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपल्या जीवनात आचरणात आणला पाहिजे. शिक्षणासोबत संस्कारांची जोड मिळाली तरच विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्त्व सर्वांगीण घडते..कार्यक्रमात विठ्ठल-रुक्मिणी तसेच वारकऱ्यांच्या पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झालेल्या चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थितांची मने जिंकली. विद्यालय परिसरातील प्रत्येक क्षण पंढरपूरच्या वारीची अनुभूती देणारा ठरला. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी परिश्रम घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.