Nashik News : ‘जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे’! म. रा. वि. मं. च्या ज्येष्ठ नागरिकांकडून पूरग्रस्तांसाठी २१ हजारांची मदत!

M.R.V.M. Mandal Donates Rs. 21,000 for Flood Relief : सहसचिव शशिकांत सोमवंशी यांनी रोख २१ हजारांची मदत गुरुवारी ‘सकाळ’चे निवासी संपादक अभय सुपेकर यांच्याकडे सुपूर्द करीत सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडविले. या वेळी ‘जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे’ अशा भावना निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केल्या.
डीजीपीनगर: पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ‘सकाळ’च्या आवाहनाला प्रतिसाद देत म. रा. वि. मं. मित्रमंडळातर्फे (अशोका मार्ग परिसर) अध्यक्ष अरुण मराठे, उपाध्यक्ष राजेंद्र हिंगे, सचिव अशोक शिंदे, सहसचिव शशिकांत सोमवंशी यांनी रोख २१ हजारांची मदत गुरुवारी (ता. १६) ‘सकाळ’चे निवासी संपादक अभय सुपेकर यांच्याकडे सुपूर्द करीत सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडविले. या वेळी ‘जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे’ अशा भावना निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केल्या.

