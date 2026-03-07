Dhanashree Ahire : शेतकरी कुटुंबातील मुलगी झाली आयपीएस; धनश्री अहिरेची प्रेरणादायी यशोगाथा

मालेगाव: पाटणे (ता. मालेगाव) येथील धनश्री अहिरे हिने पाचव्या यशात संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) मध्ये देशातून ४८९ रँक मिळवत यश मिळवले. तिच्या या यशाबद्दल अनेकांनी तिचे कौतुक केले. .धनश्री जिभाऊ अहिरे हिचे प्राथमिक शिक्षण पाटणे येथील जिल्हा परिषद शाळेत झाले. माध्यमिक शिक्षण पाटणे येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू, तर अकरावी व बारावीचे शिक्षण सटाणा येथील महाविद्यालयात घेऊन तिने अकरावी-बारावी तालुक्यातून प्रथम क्रमांक मिळविला. धनश्रीने पदवीसाठी पुणे येथील फर्ग्युसन कॉलेज येथे प्रवेश मिळवला. सुरुवातीला तिने दोन वर्षे पुणे येथे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास केला. .२०२१ मध्ये पहिली यूपीएससीची परीक्षा दिली. त्यानंतर तीन परीक्षा दिल्या. तिन्ही परीक्षा मुलाखतीपर्यंत पोचल्या होत्या. २०२५ मध्ये त्यांनी पाचव्यांदा यूपीएससीची परीक्षा दिली. त्यांची मुलाखत देखील झाली होती. शुक्रवारी (ता. ६) यूपीएससी परीक्षेचा निकाल लागला, यात धनश्रीने देशातून ४८९ रँक मिळत पोलिस खात्यात आयपीएस पदाला गवसणी घातली. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) या पदासाठी परीक्षा दिली होती. त्याचा निकाल चार महिन्यांपूर्वी लागला. त्यात धनश्रीची सहाय्यक वनसंरक्षण या पदासाठी निवड झाली होती..अशी मिळाली प्रेरणा.धनश्री यांच्या घरात कोणीही उच्चशिक्षित नाही. आई-वडील शेती करतात. धनश्रीने बारावीपासूनच आयपीएस होण्याचे स्वप्न बाळगले होते. धनश्रीने आयपीएस अधिकारी भरत आंधळे व विश्वास नागरे-पाटील यांचे लहानपणापासूनच पुस्तक वाचत व व्हिडिओ बघून प्रेरणा घेतली. बारावीनंतर तिने स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यास सुरुवात केली. धनश्री घरात मोठी असून, लहान बहीण अकरावीला, तर भाऊ नववीत शिकत आहे..Mumbai News: वृद्ध आईचा छळ करणाऱ्या मुलाला दणका! घर सोडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश .पाटणे हे गाव मालेगावपासून दहा किलोमीटरवर आहे. या गावातील नागरिकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. धनश्री अहिरे हिचे वडील जिभाऊ जगन्नाथ अहिरे शेतकरी आहेत. ते शेती करतात. धनश्री ही गावातील पहिली महिला आयपीएस अधिकारी झाल्याने जिभाऊ अहिरे व ग्रामस्थांनी तिचा सत्कार केला..पाचवेळा यूपीएससीची परीक्षा दिली. आठ ते नऊ तास अभ्यास केला. निवडलेल्या क्षेत्रात जिद्द व चिकाटी पाहिजे. कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळविता येते. मनात जिद्द पाहिजे. जिद्द असल्यास यश मिळतेच. यात आई-वडील व घरच्यांचे पाठबळ लाभले. कोणताही क्लास न लावता यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचा अभिमान आहे.- धनश्री अहिरे, यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थिनी, पाटणे (ता. मालेगाव).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.