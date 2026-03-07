नाशिक

Dhanashree Ahire : शेतकरी कुटुंबातील मुलगी झाली आयपीएस; धनश्री अहिरेची प्रेरणादायी यशोगाथा

Dhanashree Ahire Secures 489 Rank in UPSC Examination : पाटणे (ता. मालेगाव) येथील धनश्री अहिरे हिने यूपीएससी परीक्षेत देशात ४८९ रँक मिळवत आयपीएस पद मिळवले असून गावातील पहिली महिला आयपीएस अधिकारी बनली.
Dhanashree Ahire

Dhanashree Ahire

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मालेगाव: पाटणे (ता. मालेगाव) येथील धनश्री अहिरे हिने पाचव्या यशात संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) मध्ये देशातून ४८९ रँक मिळवत यश मिळवले. तिच्या या यशाबद्दल अनेकांनी तिचे कौतुक केले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
exam
UPSC
Achievement
aspirants
IPS
Success story
Government

Related Stories

No stories found.