त्र्यंबकेश्‍वर (जि. नाशिक) : येथील निरंजनी आखाड्यात दशनामी आखाड्यातील साधु-महंत-मंडपेश्‍वरांच्या संयुक्त बैठकीत महाशिवरात्रीला कुशावर्तात तीर्थस्नान झाल्यावर मिरवणुकीने ज्योतिर्लिंग दर्शनासाठी जाण्याचा बुधवारी (ता. ८) निर्णय घेण्यात आला.

१८ फेब्रुवारीला पहाटे साडेतीनला एकत्र जमण्याचे ठरले. तसेच कुशावर्तातून मेन रोडला सवाद्य दर्शनास जाण्याचे ठरवण्यात आले. (Dharshan of Jyotirlinga on Maha Shivratri in Trimbakeshwar nashik news)

निरंजनी आखाड्यात १७ फेब्रुवारीला भंडारा होणार आहे. बैठकीस निरंजनी आघाड्याचे महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद सरस्वती, पंच दशनामी जुना आखाड्याचे महामंडलेश्वर शिवगिरी, आनंद आखाड्याचे महंत शंकरानंद सरस्वती आनंद आखाडा,

सचिव महंत सहजानंदगिरी, महंत अजयपुरी, महंत बृहस्पती गिरी, महंत ठाणापती धनंजय गिरी, ठाणापती महंत छबिरामपुरी, आर्यानंद सरस्वती, ठाणापती महंत गोपालदास, महंत ठाणापती देवीदासजी, महंत ठाणापती लखन गिरी,

महंत ठाणापती विश्वनाथ, महंत जयदेव गिरी, महंत शिवानंद गिरी, महंत स्वात्मानंद पुरी आदी उपस्थित होते. महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद सरस्वती यांनी महाशिवरात्र शंभू महादेवाचा महोत्सव असल्याने सर्व साधु व महंत यांनी आनंदाने हा धार्मिक उत्सव साजरा करावा, असे सांगितले.

महामंडलेश्वर शिवगिरी यांनी महाशिवरात्र हा भक्तीचा दिवस असल्याने साधु, महंत व सर्व भक्तांनी कोणत्याही प्रकारच्या अहंपणा न अंगीकारता हा सोहळा साजरा करावा, असे स्पष्ट केले.

नया उदासीन आखाड्याचे ठाणापती महंत गोपालदास यांनी काही मुद्दे उपस्थित केल्यावर वाद झाले. त्यावर महंत शंकरानंद सरस्वती व दोन्ही महामंडलेश्वर यांनी इतर विषय व वाद आणू नयेत, असे सांगितले.

