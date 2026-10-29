नाशिक

राष्ट्रीय एकता शिबिरात धीरज खंडारेची तीन पदकांची कमाई

राष्ट्रीय एकता शिबिरात धीरज खंडारेची तीन पदकांची कमाई
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फोटो : NSK26H33851 नंदुरबार : धीरज खंडारे याचा सत्कार करताना प्राचार्य डॉ. एम. जे. रघुवंशी व मान्यवर. ------------- राष्ट्रीय एकता शिबिरात तीन पदकांची कमाई धीरज खंडारे याची उत्कृष्ट कामगिरी सकाळ वृत्तसेवा नंदुरबार, ता. २९ : येथील जी. टी. पाटील कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना एककातील स्वयंसेवक धीरज खंडारे याने हरियाणा येथे आयोजित राष्ट्रीय एकता शिबिरात उत्कृष्ट कामगिरी करून तीन पदके मिळवून महाराष्ट्राचा नावलौकिक वाढविला. भट्टू मंडी, फतेहाबाद येथे आयोजित या शिबिरात दहा राज्यांतील राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकांनी सहभाग घेतला. विविध सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकात्मतेशी संबंधित उपक्रमांनी हे शिबिर उत्साहात पार पडले. शिबिरात धीरजने कला- गुणांचे प्रभावी सादरीकरण करून समूह नृत्यात रजतपदक, वैयक्तिक कविता सादरीकरणात कांस्यपदक आणि वैयक्तिक गायनात कांस्यपदक पटकावले. या यशाबद्दल प्राचार्य तथा विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. एम. जे. रघुवंशी यांच्या हस्ते धीरजचा सत्कार केला. प्राचार्य डॉ. रघुवंशी म्हणाले, धीरजने राष्ट्रीय स्तरावर मिळविलेले यश कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी अभिमानास्पद असून, त्याच्या कामगिरीमुळे इतर विद्यार्थ्यांनाही प्रेरणा मिळेल. या वेळी उपप्राचार्य डॉ. एम. आर. पाटील, उपप्राचार्य प्रा. डी. ए. पाटील, प्रा. अंकुश रघुवंशी आदी उपस्थित होते. डॉ. मनोज शेवाळे यांचे धीरजला मार्गदर्शन लाभले.

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