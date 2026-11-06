धुळे शेतमालाचा तिढा

धुळे ः टुडे २/३ किंवा टुडे जिल्हा पानासाठी
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धुळे : पणनमंत्री जयकुमार रावल यांना निवेदन देताना शिवसेना ‘उबाठा’चे अतुल सोनवणे, निंबा मराठे, धीरज पाटील, प्रशांत भदाणे आदी.
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धुळे जिल्ह्यातील शेतमाल
विक्रीसाठी इतर जिल्ह्यात
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शिवसेना ‘उबाठा’चे पणनमंत्र्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. ६ : जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये वाढता बाजारखर्च, मनमानी कपाती आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे त्रस्त शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल जळगाव व नाशिकसारख्या इतर जिल्ह्यात नेऊन विकावा लागत आहे. या प्रकरणी चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे निवेदनाद्वारे दिला आहे.
पणनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांची भेट घेऊन या पक्षातर्फे सविस्तर निवेदन सादर दिले. शिवसेना ‘उबाठा’च्या निवेदनाचा आशय असा : स्थानिक बाजार समित्यांमधील वाढता खर्च, मोजमापातील तफावत आणि व्यापाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पणनमंत्र्यांनी तातडीने लक्ष घालून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत संयुक्त चौकशी समिती स्थापन करावी. जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळसदृश स्थिती, वाढता उत्पादन खर्च, महागडी खते- बियाणे, औषधे, मजुरी, वीज, सिंचन व वाहतूक खर्च अशा अनेक संकटांना सामोरे जात आहे. जिल्ह्यात कापूस, मका, गहू, ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये, कांदा, लाल मिरची आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. तरीही विक्रीसाठी स्थानिक बाजार समित्यांऐवजी शेतकरी इतर जिल्ह्यांकडे वळत असल्यास त्यामागील कारणांची शासनाने वस्तुनिष्ठ चौकशी करणे आवश्यक आहे, असे जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, नरेंद्र परदेशी, निंबा मराठे, धीरज पाटील, प्रशांत भदाणे, बाबाजी पाटील, हेमराज पाटील, सुनील पाटील आदींनी म्हटले आहे.