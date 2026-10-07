महिलेवर अत्याचार प्रकरण

धुळे टुडे ३ साठी...
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धुळे : शहरातील रामदेवबाबा नगर भागातील विवाहितेवर सामुहिक अत्याचाराचे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवा यासह विविध मागण्यांचे निवेदन अपर पोलिस अधीक्षक अजय देवरे यांना देतांना पुरोगामी विचार मंचचे पदाधिकारी.
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सामूहिक अत्याचाराचा खटला
जलदगती न्यायालयात चालवा
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पुरोगामी विचार मंचची पोलिस अधीक्षकांकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. ६ : शहरातील नटराज सिनेमा परिसरातील रामदेवबाबानगर (चर्मकारवाडा) भागात एका २७ वर्षीय विवाहितेवर झालेल्या कथित सामूहिक अत्याचार प्रकरणी तीनही संशयितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा. तसेच, पीडिता व तिच्या कुटुंबीयांना तत्काळ पोलिस संरक्षण द्यावे, अशी मागणी पुरोगामी विचार मंचने जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे केली.
याप्रकरणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई गट) चे सरचिटणीस हरिश्चंद्र लोंढे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अपर पोलीस अधीक्षक अजय देवरे यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान तीन संशयितांनी मिळून पीडित महिलेवर सामूहिक अत्याचार केला आणि त्याचे मोबाईलमध्ये चित्रीकरण केले. तसेच, ही बाब उघड केल्यास बदनामी करण्याची व कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. पीडित महिला अनुसूचित जातीची असल्याने या प्रकरणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यासह इतर लागू असलेल्या कडक कायदेशीर कलमांचा समावेश करावा, अशी मागणी पुरोगामी मंचने केली.
पोलिस संरक्षण द्या
न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर संशयित व त्यांच्या नातेवाईकांकडून पीडितेवर आणि तिच्या कुटुंबावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा गंभीर आरोप शिष्टमंडळाने केला. अगदी पोलीस ठाण्याच्या आवारातही धमक्या दिल्या जात असल्याने पीडित महिला व तिच्या कुटुंबीयांना कायमस्वरूपी पोलीस संरक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. संशयित बाहेर राहिल्यास पीडित कुटुंबावर अधिक दबाव येऊ शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन पोलिसांनी कायद्यानुसार तातडीने पुढील पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदन देतेवेळी प्रा. बाबा हातेकर, गो. पी. लांडगे, पी. टी. बेडसे, मनोहर मोहिते, कॉ. एल. आर. राव, राजेंद्र अहिरे, पंडित गोसावी, बी. टी. अहिरे, पोपटराव चौधरी, श्रीकृष्ण बेडसे, रामकृष्ण शिंदे, बबनराव वानखेडे, दीपक सोनवणे, भगवान वाघ, महेंद्र पाटील, अशोक करंजे, धनंजय गाळणकर, किशोर शेजवळ व मोहंमद जैद आदी उपस्थित होते.
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