मोटारींच्या जोडण्या हटविल्या

धुळे ः टुडे ३ साठी
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फोटो क्रमांक ः 33808
जामखेली : मध्यम प्रकल्प परिसरात अनधिकृत वीजजोडण्या खंडित करताना पाटबंधारे विभाग, महावितरण कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी.
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अनधिकृत १२५ मोटारींचे वीजजोड खंडित
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जामखेली प्रकल्प परिसर : पाटबंधारेसह ‘महावितरण’ची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. २८ : साक्री येथील पाटबंधारे उपविभागाअंतर्गत येणाऱ्या जामखेली मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील नवानगर भागात अवैधरीत्या पाण्याचा उपसा करणाऱ्या तब्बल १२५ विद्युत मोटारींच्या जोडण्या पाटबंधारे विभाग आणि महावितरण कंपनीच्या संयुक्त पथकाने कारवाई करत हटविल्या. धरणातील पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी प्रशासनाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
संभाव्य दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जलसाठ्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक बनले आहे. यामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याने सर्वांनी पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने व जबाबदारीने करावा, असे स्पष्ट आवाहन पाटबंधारे उपविभागाकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान, याच उपविभागाअंतर्गत येणाऱ्या अक्कलपाडा, लाटीपाडा आणि मालनगाव या इतर प्रकल्पांच्या बुडीत क्षेत्रातही अवैध पाणी उपसा करणाऱ्या विद्युत मोटारींविरोधात अशीच धडक कारवाई करण्यात येणार आहे. पाण्याचा अनधिकृत उपसा पूर्णपणे रोखण्यासाठी दोन्ही विभागांमार्फत ही संयुक्त मोहीम यापुढेही नियमितपणे राबवली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
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प्रकल्पातील उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य व्यवस्थापन करून पिण्याच्या पाण्याची गरज प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी नियमांचे पालन करावे आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब मोलाचा असल्याने त्याचा अपव्यय टाळून काटकसरीने वापर करावा.
- पाटबंधारे उपविभाग, साक्री