धुळे पथदिवे मागणी निवेदन

धुळे : टुडे पान २ साठी... शिल्लक बातमी
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धुळे : सुरक्षेसाठी अंडरपाससह पथदिवे बसवले जावेत, या मागणीचे निवेदन पालकमंत्री जयकुमार रावल यांना देताना माजी नगरसेवक मुजफ्फर हुसेन दोस्त महमद.
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सुरक्षेसाठी अंडरपाससह
पथदिवे बसवले जावेत
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मुजफ्फर हुसेन यांची निवेदनातून मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. ४ : मुंबई- आग्रा महामार्गावरील राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तीनवरील उम्मेसलमा मर्जीद किंवा सुलतानिया मदरसा आणि साहिल हॉटेल जवळील परिसरात सुरक्षेसाठी अंडरपाससह पथदिवे बसवले जावेत, अशी मागणी शहर कॉँग्रेसचे कार्याध्यक्ष माजी नगरसेवक मुजफ्फर हुसेन दोस्त महमद यांनी केली. मुजफ्फर हुसेन यांनी पालकमंत्री जयकुमार रावल यांना निवेदन देत या मागणी केली. जनहिताचासह सुरक्षेचा हा महत्त्वाचा विषय असल्याने, या पत्राची दखल घेऊन कामांना त्वरित मंजुरी देण्याची शिफारस पालकमंत्र्यांनी करावी, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
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शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, लहान मुले तसेच वाहनधारकांची मोठी ये- जा असते. या ठिकाणी वाहनांचा वेग जास्त असल्याने व रस्ता ओलांडण्यासाठी कोणतीही सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध नसल्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी उम्मेसलमा मर्जीद किंवा सुलतानिया मदरसा व साहिल हॉटेलजवळ पादचारी व वाहनांसाठी अंडरपास मंजूर करून त्याचे काम तातडीने सुरू करावे. तसेच रात्रीच्या वेळी होणारे अपघात टाळण्यासाठी व सुरक्षेच्या दृष्टीने परिसरात हायमॅस्ट किंवा योग्य क्षमतेचे पथदिवे बसविण्याची मागणी मुजफ्फर हुसेन यांनी केली आहे.