धुळे : टुडे १ साठी..सेकंडमेन
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धुळे : जिल्हाधिकारी कार्यालयात जलसंधारण योजनांच्या आढावा बैठकीत बोलताना भाग्यश्री विसपुते. शेजारी बाबासाहेब बेलदार, शरद पवार, बालाजी क्षीरसागर व अन्य अधिकारी.
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हजारावर कामे २२ कोटींतून पूर्ण
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जिल्हाधिकारी विसपुते : जलयुक्त शिवार अभियान २.०
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. १५ : दुष्काळावर मात करण्यासाठी केवळ पाणी उपलब्ध करणे पुरेसे नसून, पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवून भूजल पातळी वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या कामांना गती देऊन ती वेळेत व गुणवत्तेसह पूर्ण करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी यंत्रणेला दिले. जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत जिल्ह्यात ७० गावांची निवड, तसेच सुधारित आराखड्यानुसार सुमारे २२ कोटी ३३ लाखांच्या खर्चातून एक हजार ३१३ कामांचे नियोजन असून, पैकी एक हजार ३०३ कामे पूर्ण झाल्याची माहिती आढावा बैठकीत देण्यात आली.
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जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात सिंचनासंबंधी योजनांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी विसपुते अध्यक्षस्थानी होत्या. जिल्हा परिषदेचे सीईओ बाबासाहेब बेलदार, निवासी उपजिल्हाधिकारी शरद पवार, उपजिल्हाधिकारी बालाजी क्षीरसागर, मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता सचिन शिंदे, उपअभियंता जितेंद्र पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
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योजनेचा आढावा
बैठकीत योजनांचा आढावा घेण्यात आला. तो असा- जलयुक्त शिवार अभियान २.० : गावांची निवड (७०)- धुळे (१७), शिरपूर (१७), साक्री (१७), शिंदखेडा (१९). कामांची स्थिती : १,३१३ नियोजित कामांपैकी १,३०३ कामे पूर्ण, तर १० कामे प्रगतिपथावर. झालेला खर्च- सुमारे २२.३३ कोटी. पुढील दिशा- पूर्ण कामांचे त्रयस्थ मूल्यमापन (थर्ड पार्टी ऑडिट), जिओटॅगिंग आणि गावांचे जलपरिपूर्णता अहवाल तयार करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निर्देश. गाळमुक्त धरण : गाळयुक्त शिवार (२०२६- २०२७) प्रशासकीय मान्यता : ५७ कामे, सद्यःस्थिती- १३ कामे पूर्ण, १ काम सुरू, गाळ काढण्याचे प्रमाण:- ४,०४,०७० घनमीटर नियोजनापैकी १,३०,२७२ घनमीटर गाळ काढला. निधी तरतूद- २.३५ कोटी. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (पाणलोट विकास ३.०) : व्याप्ती- ४ तालुक्यांतील १६२ गावे (७ समूह) आणि १,४२,७८१ हेक्टर क्षेत्र, तालुकानिहाय गावे- धुळे (६५), साक्री (५०), शिरपूर (३१) आणि शिंदखेडा (१६), प्रमुख भर- मृदसंधारण, नाला उपचार, शेततळी, बंधारे व भूजल पुनर्भरण.
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समन्वयाची गरज
कामांचा केवळ संख्यात्मक आढावा न घेता त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे, यावर भर देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधित विभागांना परस्पर समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले. तलावांतील गाळ काढण्यासोबत नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण केल्यास अतिवृष्टीच्या काळात होणारे नुकसान टाळता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जलसंधारणाच्या कामांचा दर्जा आणि परिणामकारकता थेट गावकऱ्यांच्या जीवनमानावर दिसली पाहिजे. भविष्यातील पिढ्यांसाठी जलसमृद्धीचा भक्कम पाया रचणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, असेही जिल्हाधिकारी विसपुते यांनी नमूद केले.
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