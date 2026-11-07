धुळे : टुडे पान २ साठी...मेन
--
फोटो क्रमांक : 34687
धुळे : उमेद अभियानांतर्गत महिला बचत गटांच्या वस्तू व दिवाळी फराळ विक्री प्रदर्शनाला भेट देत वस्तूंची पाहणी करताना आमदार राम भदाणे. शेजारी सीईओ बाबासाहेब बेलदार यांच्यासह अधिकारी, बचत गटांच्या महिला आदी.
--
महिला बचतगटांच्या वस्तू, फराळ खरेदी करा
--
आमदार भदाणे : धुळ्यात उमेद अभियानांतर्गत बचत गटांच्या वस्तूंचे प्रदर्शन
--
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. ७ : दुष्काळात आपल्याच भागातील महिलांच्या स्टॉलवरून उत्पादनांची, दिवाळी फराळाची खरेदी करा. या प्रत्येक खरेदीमुळे दुष्काळाच्या या संकटात बचत गटांच्या महिलांच्या गृहउद्योग आणि त्यांच्या आत्मविश्वासाला नक्कीच ताकद मिळेल, असे आवाहन आमदार राम भदाणे यांनी केले.
‘स्वदेशी बनवा... स्वदेशी खरेदी करा’ या संदेशासह दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील महिलांच्या गृहउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उमेद अभियानांतर्गत येथील नेताजी मैदानावर महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तू व दिवाळी फराळाच्या विक्री प्रदर्शनाचे उद्घाटन आमदार भदाणे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार, प्रकल्प संचालक राजन पाटील, गटविकास अधिकारी गणेश चौधरी यांच्यासह जिल्हा व तालुका अभियान व्यवस्थापक, संबंधित अधिकारी वर्ग, पदाधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते.
-
हस्तकला वस्तूंची रेलचेल
धुळे तालुक्यासह जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती आहे. या दुष्काळाच्या कठीण काळात ग्रामीण भागातील महिलांच्या हाताला काम मिळावे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवता यावे, या उद्देशाने हे प्रदर्शन भरवण्यात आले आहे. या प्रदर्शनात महिला बचत गटांचे जवळपास ५० पेक्षा अधिक स्टॉल लागले आहेत. या स्टॉलवर महिलांनी कष्टाने आणि कौशल्याने तयार केलेल्या विविध आकर्षक हस्तकला वस्तू, शोभेच्या वस्तू आणि आपल्याकडील अस्सल चव असलेला खमंग कोरडा चिवडा व इतर पारंपरिक दिवाळी फराळाची रेलचेल पाहायला मिळत आहे. अस्सल खानदेशी दिवाळी फराळाचा मेवा येथे उपलब्ध आहे.
-
१४-१
..चौकट..
१४-१
फराळासह वस्तूंची विक्री
प्रदर्शनात चकली, शेव, चिवडा, लाडू, करंजी, अनारसे आदी पारंपरिक दिवाळी फराळासह विविध गृहउपयोगी वस्तू, लोणची, पापड, मसाले, हस्तकला वस्तू, आकाशकंदील, पणत्या आणि इतर आकर्षक वस्तूंची विक्री केली जात आहे. धुळेकरांसह तालुक्यातील नागरिकांचा या प्रदर्शनाला प्रतिसाद मिळत आहे. महिलांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या गुणवत्तेबद्दल आणि चवीबद्दल कौतुक होत आहे. या प्रदर्शनात महिलांना थेट ग्राहकांशी संवाद साधता येत असल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढून त्यांना बाजारपेठेची जाणीव होत आहे. हे प्रदर्शन यशस्वी करण्यासाठी एमएसआरएलएम धुळेचे अधिकारी, कर्मचारी आणि महिला बचत गटांच्या सदस्य परिश्रम घेत आहेत.