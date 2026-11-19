धुळे : टुडे पान २ साठी...
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धुळ्यात २४ नोव्हेंबरला जिल्हास्तरीय युवा महोत्सव
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सुप्तगुणांना मिळणार व्यासपीठ; स्थानिक कलाकारांमध्ये उत्साह
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सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. १९ : युवकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा तसेच संस्कृती व परंपरांचे जतन करून त्यांच्या अंगी असलेल्या सुप्तगुणांना वाव मिळावा या उद्देशाने जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय युवा महोत्सव होत आहे. शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय आणि एसएसव्हीपीएस बापूसाहेब शिवाजीराव देवरे अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांच्यातर्फे मंगळवारी (ता. २४) हा महोत्सव होणार आहे.
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या महोत्सवात समूह लोकनृत्य, समूह लोकगीत, पथनाट्य, चित्रकला आणि कवितालेखन या स्पर्धांचा समावेश आहे. यात १५ ते २९ वयोगटातील तरुण-तरुणी सहभागी होऊ शकतात. महोत्सवात प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक मिळवणाऱ्या विजेत्यांना आकर्षक रोख पारितोषिके, प्रमाणपत्र व मोमेंटो देऊन गौरविण्यात येणार आहे. तसेच प्रावीण्यप्राप्त कलाकार व संघांना विभागस्तर, राज्यस्तर आणि राष्ट्रीय स्तरावर कला सादरीकरणाची संधी मिळणार आहे. प्रवेश अर्ज व अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी देवपूर परिसरातील वाडी-भोकर रोडवरील जिल्हा क्रीडासंकुलातील जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय येथे क्रीडा अधिकारी रेखा पाटील आणि सहाय्यक राज्य संघटक श्रीधर कोठावदे यांच्याशी संपर्क साधवा. विहित नमुन्यातील अर्ज व ओळखपत्र शुक्रवारी (ता. २०) सायंकाळी सहापर्यंत कार्यालयात जमा करावेत, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी मनोहर पाटील यांनी केले आहे. मुदतीनंतर आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नसल्याचे श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले.
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