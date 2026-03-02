Yeola News : लाडक्या लेकासह वडिलांनी संपवले जीवन; तळेगाव रोही शिवारात हृदयद्रावक घटना

धुळगाव: धुळगाव (ता. येवला) येथील कृषी व रासायनिक खते व्यावसायिक वाल्मीक दौलत गायकवाड (वय ४२) यांनी साडेतीन वर्षांचा मुलगा राजेशसह शनिवारी (ता. २८) सायंकाळी साडेपाचच्या दरम्यान तळेगाव रोही (ता. चांदवड) शिवारात डाउन रेल्वे लाइनवर गाडीखाली झोकून देत आत्महत्या केली. .सायंकाळी उत्तरीय तपासणीसाठी दोघांचेही मृतदेह चांदवड येथील शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यानंतर रात्रीच वाल्मीक यांच्यासह राजेशवर शोकाकुल वातावरणात धुळगाव येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. चांदवड पोलिस ठाण्याचे हवालदार आर. पी. गायकवाड अधिक तपास करीत आहेत..Kolhapur Panhala Car Accident : पन्हाळ्याकडे निघालेल्या मित्रांचा भीषण अपघात; कारच्या जोरदार धडकेने 30 फूट लांब उडाला BSNL चा खांब, गाडीचा चक्काचूर.शांत व मनमिळावू असलेल्या वाल्मीक यांच्या आत्महत्येमागचे कारण समजू शकले नाही. बालपणापासून कष्टाळू असलेल्या वाल्मीक यांनी शून्यातून विश्व तयार केले. स्वतः शेती करून शेतकऱ्यांना औषधे विक्री करायचे. .वाल्मीक हे मुलगा राजेशचे खूप लाड करायचे. त्याला काहीही कमी पडणार नाही, याची काळजी घ्यायचे. राजेशबरोबर त्यांनी स्वतःचीही स्वप्ने पूर्ण केली. वाल्मीक असे टोकाचे पाऊल उचलतील, असे कोणालाही वाटले नव्हते. त्यांच्या मागे वडील, पत्नी, दीड वर्षाचा मुलगा व दोन विवाहित बहिणी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.