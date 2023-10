Nashik News : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने पासिंग क्रेडिट क्रायटेरियामध्ये वर्ष वाया गेलेल्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्षाच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात तात्पुरता प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र, विद्यापीठाच्या परिपत्रकात ‘इअर डाउन’ असा उल्लेख नसल्याने महाविद्यालय व विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेशाला अडचण येते. याबाबत विद्यापीठाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने केली आहे. (Difficulty for admission to those who have wasted years abvp protest against mismanagement of Pune University Nashik)

विद्यापीठाच्या येथील उपकेंद्र आवारात परिषदेने आंदोलन करीत निवेदन दिले. निवेदन देताना ‘अभाविप’ नाशिक महानगरमंत्री ओम मालुंजकर, महानगर सहमंत्री प्रगती काळे, राज चव्हाण, आर्यन भैसे, कुणाल कोरे, भावेश परदेशी, वैभव दराडे, झहीर पठाण, प्रदीप लोखंडे, मेघना जाधव, ‘अभाविप’ कार्यकर्ते व विद्यार्थी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे, की नाशिकमध्ये अनेक महाविद्यालयांकडून विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचे गुण पाठविणे राहून जाते.

अशा वेळेस महाविद्यालय विद्यापीठावर आणि विद्यापीठ महाविद्यालयावर आरोप करण्यात व्यस्त राहते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाते. विद्यार्थ्यांचे निकाल लवकर लागत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढच्या सत्रासाठी प्रवेश घेता येत नाही, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.