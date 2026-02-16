नाशिक

Digambar Sonawane : नाशिकच्या संगीत विश्वावर शोककळा; प्रसिद्ध पखवाज वादक दिगंबर सोनवणे यांनी जीवनयात्रा संपली

Nashik Music Fraternity Mourns Loss of Digambar Uttamrao Sonawane : नाशिकचे प्रसिद्ध पखवाज वादक आणि संगीत शिक्षक दिगंबर उत्तमराव सोनवणे यांनी शनिवारी रात्री राहत्या घरी गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली.
नाशिक: शहरातील प्रसिद्ध पखवाज वादक दिगंबर उत्तमराव सोनवणे (वय ३९) यांनी शनिवारी (ता. १४) रात्री राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केली. दिगंबर यांनी अचानक उचललेल्या टोकाच्या पावलामुळे शहराच्या संगीतक्षेत्राला धक्का बसला असून, त्यांच्या मृत्युबद्दल हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

