Digambar Sonawane : नाशिकच्या संगीत विश्वावर शोककळा; प्रसिद्ध पखवाज वादक दिगंबर सोनवणे यांनी जीवनयात्रा संपली

नाशिक: शहरातील प्रसिद्ध पखवाज वादक दिगंबर उत्तमराव सोनवणे (वय ३९) यांनी शनिवारी (ता. १४) रात्री राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केली. दिगंबर यांनी अचानक उचललेल्या टोकाच्या पावलामुळे शहराच्या संगीतक्षेत्राला धक्का बसला असून, त्यांच्या मृत्युबद्दल हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. .दिगंबर यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, मुलगी, वडील, तीन बहिणी, भाऊ संवादिनीवादक ज्ञानेश्वर सोनवणे असा परिवार आहे. सोनवणे यांच्या पार्थिवावर रविवारी (ता. १५) सकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. श्री. सोनवणे चांदशी येथील खासगी शाळेत संगीत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी पं. नितीन वारे यांच्याकडे तबलावादनाचे प्रशिक्षण घेतले होते. पुढे ते पखवाज वादनाकडे वळले. त्यांनी आजवर आनंद भाटे, आरती अंकलीकर-टिकेकर, मनीषा पाटील यांच्यासह अनेक नामवंत गायकांना साथसंगत केली आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर अंबड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, अंमलदार अतुल बनतोडे तपास करीत आहेत.