Bhondu Ashok Kharat : भोंदू अशोक खरात प्रकरणातील सोशल मीडियावरील 4500 लिंक नष्ट

नाशिक - भोंदू अशोककुमार खरात (६७) याचे लिक झालेले आक्षेपार्ह व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) सायबर सेलने व्हायरल झालेल्या चार हजार ६५० लिंक काढून नष्ट केल्या. आक्षेपार्ह पोस्ट व्हायरल करणारे ४५१ अकाउंट कायमस्वरुपी काढून टाकल्याची माहिती 'एसआयटी'च्या प्रमुख महिला आयपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांनी आज दिली. .खरातच्या मालमत्तेसंदर्भातील शंभरपेक्षा अधिक दस्तऐवज सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) ताब्यात दिले आहेत. खरात याच्या पोलिस कोठडीची मुदत बुधवारी (ता. ८) संपत आहे. त्यामुळे त्याला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयासमोर हजर केले जाणार असून, त्याला तिसऱ्या गुन्ह्यात 'एसआयटी'कडून ताब्यात घेतले जाण्याची शक्यता आहे. खरात प्रकरणाबाबत 'एसआयटी'ने आज पत्रकार परिषद घेतली. सातपुते यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला..आत्तापर्यंत याप्रकरणात आठ लैंगिक शोषणाचे आणि एक फसवणुकीच्या गुन्ह्याचा तपास 'एसआयटी' करीत असून आत्तापर्यंत ३० पेक्षा अधिक साक्षीदार तपासले आहेत. एका फसवणुकीच्या गुन्ह्याचा तपास सरकारवाडा पोलिस करीत आहे. याशिवाय, शिर्डी, राहाता येथे दाखल तीन गुन्ह्यांचा तपास शिर्डी पोलिस करीत आहेत. बारा गुन्हे आत्तापर्यंत दाखल आहेत. खरात फिर्यादी असलेले दोन गुन्हेही दाखल असल्याची माहिती सातपुते यांनी दिले..आक्षेपार्ह पोस्ट, व्हिडिओ हटवासातपुते म्हणाल्या, की आक्षेपार्ह पोस्ट, व्हिडिओ व्हायरल केल्याने पीडित महिलांची बदनामी अन् त्यांना मानसिक धक्का बसण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार असे करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करता येते. सातपूर आणि कोपरगाव पोलिसात गुन्हा दाखल करीत सहा जणांना अटकही केली आहे.