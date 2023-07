Digital Post Office : नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि नगर या पाच जिल्ह्यांचे आणि ५४ तालुक्यांचे प्रशासकीय कार्यक्षेत्र असणाऱ्या नाशिकच्या विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालय नाशिक रोड येथे १५ ऑगस्टपासून हायटेक डिजिटल टपाल कक्ष कार्यान्वित होणार आहे.

नागरिकांनी आपले गाऱ्हाणे तक्रार अथवा इतर दस्तऐवज महसूल कार्यालयात जमा केल्यावर त्याचे वर्गीकरण होऊन डिजिटलायझेशन होणार आहे व आपले काम कोणत्या पातळीवर आहे, हे डिजिटल माध्यमांनी समजणार आहे. (Digital Post Office will be operational on Independence Day Hitech services available in revenue office nashik)

नाशिक रोडच्या विभागीय महसूल कार्यालयात सध्या जलद पातळीवर टपाल कक्षाचे काम सुरू आहे. उत्तर महाराष्ट्रातून नागरिक विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयात येतात. अनेक वेळा निवेदन, तक्रार किंवा कामासंबंधी दस्त कार्यालयात जमा केल्यावर त्याचे स्टेट्स समजत नाही.

कामाला किती दिवस लागतील अथवा काम कुठपर्यंत आले आहे, याची माहिती नागरिकांना नसते. म्हणून आता टपाल कक्षात कागद जमा केल्यावर तो कोणत्या विभागात गेला, कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर आहे, काम कुठपर्यंत आले आहे, हे आता नागरिकांना डिजिटयझेशनद्वारे समजणार आहे.

शिवाय टपाल कक्षात कागद जमा केल्यावर संबंधित विभागात तो स्थलांतरित केला जाणार आहे. नागरिकांना आपल्या कामाच्या विकासाची पातळी या माध्यमातून समजणार आहे. १५ ऑगस्टपासून हा कक्ष नागरिकांच्या सेवेला उपलब्ध असणार आहे.

"टपाल कक्षाचे काम सुरू असून नागरिकांना डिजिटल हायटेक सेवा महसूल कार्यालयाकडून मिळावी म्हणून सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे. हा कक्ष १५ ऑगस्ट पासून नागरिकांच्या सेवेत कार्यान्वित होईल." - रमेश काळे, उपायुक्त, महसूल आयुक्त कार्यालय