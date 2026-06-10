नाशिक

Dikshant Sohala : संवेदनशीलता अन्‌ समर्पण महत्त्वाचे; सदानंद दाते यांचे प्रतिपादन

बारा महिन्यांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करून जनतेच्या सेवेसाठी आपण सज्ज आहात. प्रत्यक्ष पोलिसिंग करीत असताना भिन्न-भिन्न स्वरूपाची आव्हाने समोर आहेत.
Dikshant Sohala

Dikshant Sohala

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सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक - बारा महिन्यांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करून जनतेच्या सेवेसाठी आपण सज्ज आहात. प्रत्यक्ष पोलिसिंग करीत असताना भिन्न-भिन्न स्वरूपाची आव्हाने समोर आहेत. त्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करीत असताना विवेकबुद्धी जागरूक असावी. तुमच्याकडे येणारा अन्यायाने पीडित असून, त्याची न्यायाची अपेक्षापूर्ती करण्याचे तुम्हीच एकमेव माध्यम आहात, याचा विश्वास पीडिताला असायला हवा. त्यासाठी सदाचार, संवेदनशीलता आणि समर्पणाची भावना ठेवून कर्तव्य बजावण्याचा संदेश पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनी दिला.

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