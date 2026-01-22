Zilla Parishad schools : विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ थांबणार! मोडकळीस आलेल्या शाळा पाडण्याचे राज्य सरकारचे थेट आदेश

नाशिक: जीव धोक्यात घालून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर अखेर राज्य सरकारला जाग आली आहे. जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीतील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक ठरलेल्या शाळा इमारती व वर्गखोल्या तातडीने पाडण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने कठोर व स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. शाळांच्या जीर्ण अवस्थेवरून सातत्याने होणाऱ्या चौफेर टीकेनंतर आणि माध्यमांतून येणाऱ्या बातम्यांनंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .राज्यात अनेक ठिकाणी शाळांच्या छतांमधून पाणी गळते, भिंतींना तडे गेलेले आहेत, तर काही इमारती अक्षरशः कोसळण्याच्या अवस्थेत आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना वर्गात बसवणे म्हणजे त्यांच्या जिवाशी खेळ असल्याचा आरोप पालक व शिक्षक संघटनांकडून सातत्याने होत होता. मात्र, प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे हा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिला..‘प्रस्ताव-तपासणी-पाडकाम’नव्या शासन परिपत्रकानुसार, मोडकळीस आलेल्या शाळा व वर्गखोल्यांचा सविस्तर प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावर तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गटविकास अधिकारी व बांधकाम विभागाचे उपअभियंता संयुक्त तपासणी करून संरचनात्मक अहवाल देणार आहेत. अहवालासह प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे..विलंबाला माफी नाहीविशेष म्हणजे, अत्यंत धोकादायक ठरलेल्या इमारतींसाठी आता वरिष्ठ पातळीवरील अनावश्यक परवानग्यांची गरज नसणार आहे. वेळकाढूपणा टाळण्यासाठी थेट निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्यात आले आहेत. ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी घसारा मूल्य असलेल्या इमारती पाडण्याचे संपूर्ण अधिकार पंचायत समिती स्तरावर देण्यात आले आहेत..Kolhapur Election : मावळत्या सभागृहाला मोठा धक्का; जिल्हा परिषद राजकारणातील ५१ दिग्गज रिंगणाबाहेर दोन आमदारांसह तीन माजी अध्यक्षांचा समावेश.इतकी वर्षे कोण जबाबदार?सरकारचे हे आदेश स्वागतार्ह असले तरी एक प्रश्न अनुत्तरितच आहे. आतापर्यंत विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ सुरू असताना प्रशासन झोपेत का होते? मोडकळीस आलेल्या शाळांची संख्या, त्यांची अवस्था आणि संभाव्य धोक्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, हा सवाल उपस्थित होत आहे. राज्य सरकारने अखेर पाऊल उचलले असले, तरी आता या आदेशांची कठोर अंमलबजावणी झाली नाही तर हा निर्णयही कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.