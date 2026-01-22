नाशिक

Zilla Parishad schools : विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ थांबणार! मोडकळीस आलेल्या शाळा पाडण्याचे राज्य सरकारचे थेट आदेश

Government Orders Demolition of Dangerous School Buildings : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अनेक शाळांची अवस्था बिकट असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अशा धोकादायक इमारती तातडीने पाडण्याचे स्पष्ट आदेश ग्रामविकास विभागाने आता जारी केले आहेत.
प्रशांत कोतकर : सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जीव धोक्यात घालून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर अखेर राज्य सरकारला जाग आली आहे. जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीतील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक ठरलेल्या शाळा इमारती व वर्गखोल्या तातडीने पाडण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने कठोर व स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. शाळांच्या जीर्ण अवस्थेवरून सातत्याने होणाऱ्या चौफेर टीकेनंतर आणि माध्यमांतून येणाऱ्या बातम्यांनंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

