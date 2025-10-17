Nashik News : कडीकोयंड्यासाठी सहा महिने! दिंडोरीची १०८ रुग्णवाहिका गॅरेजमध्ये; रुग्ण गंभीर असताना वेळेत मदत नाही

वणी/दिंडोरी: दिंडोरी परिसरातील अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरणारी १०८ रुग्णवाहिका चक्क दरवाजाच्या कडीकोयंड्याच्या दुरुस्तीसाठी सहा महिन्यांपासून गॅरेजमध्ये उभी असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. लोकप्रतिनिधींकडून याकडे दुर्लक्ष होत असून, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे यांनी तातडीने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे..पुढील तपासात धक्कादायक बाबतपासाअंती उघड झाले, की एमएच १४, सीएल ०६०१ ही रुग्णवाहिका प्रत्यक्षात दिंडोरी येथील वनारवाडी फाट्यावरील पेंटिंग-डेंटिंग गॅरेजमध्ये कडीकोयंडा दुरुस्तीसाठी सहा महिन्यांपासून उभी आहे. तरीही अधिकृत नोंदींमध्ये ती ‘ऑन रोड’ दाखवली जात असल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे निधी गैरवापराचा संशय व्यक्त केला जात आहे..ठळक बाबी१०८ रुग्णवाहिका सहा महिन्यांपासून गॅरेजमध्येऑन रेकॉर्ड ‘ऑन रोड’ दाखवून संशयास्पद व्यवहाराचा आरोपअपघातग्रस्त रुग्णांना वेळेत मदत न मिळण्याचा धोकालोकप्रतिनिधींकडूनपूर्णतः दुर्लक्षजिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी.काय आहे घटना?मंगळवारी (ता. १४) सायंकाळी ७.२० ला दिंडोरी ग्रामीण रुग्णालयात गंभीर अपघातग्रस्त रुग्णदाखल झाला.रुग्ण बेशुद्धावस्थेत असल्याने त्याला पुढील उपचारांसाठी नाशिक येथील जिल्हा रुग्णालयात हलविणे आवश्यक होते.रात्री ८.४२ ला आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्राला कॉल करून १०८ रुग्णवाहिकामागविण्यात आली.१०८ रुग्णवाहिका (एमएच १४, सीएल ०६०१) ‘ऑन रोड’ असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले.संबंधित वाहनचालकाने गाडी नाशिक येथे दुरुस्तीसाठी असल्याचे सांगत ‘गाडी ऑफ रोड’ असल्याची माहिती दिली..Nashik Crime: हातपाय बांधून विहिरीत टाकलं; नाशिकमधल्या खुनाचं गुढ उलगडलं.१०८ रुग्णवाहिकेबाबत तक्रार नित्याची बाब झाली आहे. अनास्थेमुळे रुग्ण दगावणे व मोठी आणीबाणीची परिस्थिती येऊ शकते. रुग्णालयात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती उद्भवू शकते. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देत दिंडोरीला सुस्थितीत असलेली १०८ रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी.- कैलास मवाळ, संचालक, दिंडोरी बाजार समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.