Nashik News : कडीकोयंड्यासाठी सहा महिने! दिंडोरीची १०८ रुग्णवाहिका गॅरेजमध्ये; रुग्ण गंभीर असताना वेळेत मदत नाही

Emergency Response Delays and Patient Risk : दिंडोरीची १०८ रुग्णवाहिका कडीकोयंड्याच्या दुरुस्तीसाठी सहा महिने गॅरेजमध्ये. नोंदीत ‘ऑन रोड’ दाखवल्याने निधी गैरव्यवहाराचा संशय. जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून तातडीच्या कारवाईची मागणी.
वणी/दिंडोरी: दिंडोरी परिसरातील अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरणारी १०८ रुग्णवाहिका चक्क दरवाजाच्या कडीकोयंड्याच्या दुरुस्तीसाठी सहा महिन्यांपासून गॅरेजमध्ये उभी असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. लोकप्रतिनिधींकडून याकडे दुर्लक्ष होत असून, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे यांनी तातडीने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.

