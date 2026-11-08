Nashik Crime News :सशस्त्र दरोड्याचा २४ तासांत छडा; चार संशयित जेरबंद

वणी (नाशिक) : दिंडोरी तालुक्यातील गणोरवाडी शिवारात शेतवस्तीवरील घरात घुसून सशस्त्र दरोडा टाकणाऱ्या टोळीचा दिंडोरी पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांत छडा लावला. या प्रकरणी चार संशयितांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून दोन बंदुका, जिवंत काडतुसे, चॉपर तसेच गुन्ह्यात वापरलेली आणि चोरीची मोटारसायकल हस्तगत करण्यात आली आहे. या टोळीतील अन्य दोन संशयितांचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.गणोरवाडी शिवारातील शेतगट क्रमांक ६४ येथे राहणारे संजय भास्कर पिंगळे यांच्या घरावर २ नोव्हेंबरला रात्री सुमारे पावणेदोनच्या सुमारास सहा सशस्त्र दरोडेखोरांनी हल्ला केला होता. घटनेच्या वेळी संजय पिंगळे आणि त्यांची पत्नी असे दोघेच घरात होते. दरोडेखोरांनी घरात प्रवेश करून दाम्पत्याला बंदूक, चाकू, तलवार आणि लोखंडी कोयत्याचा धाक दाखवत जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर घरातील रोख एक लाख ३० हजार रुपये, सोन्याचे दागिने, साडेतीनशे भार चांदीचे दागिने तसेच घरातील मोटारसायकल असा सात लाख दहा हजाराचा मुद्देमाल लुटून नेला होता.या घटनेनंतर दिंडोरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ४८०/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहिता व आर्म्स ॲक्टच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरविली..गोपनीय माहिती, तांत्रिक विश्लेषणातून तपासनाशिक ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक डॉ. स्वामी, अपर पोलिस अधीक्षक विमला एम. तसेच कळवण विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू करण्यात आला. दिंडोरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक भगवान मधुरे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक मोरे यांनी तपासासाठी स्वतंत्र पथके तयार केली. गोपनीय बातमीदारांकडून मिळालेली माहिती, संशयितांचे मोबाइल क्रमांक आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींचा माग काढला. नियोजनबद्ध तपासातून चार संशयितांना ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आले..उत्तर प्रदेशातील तिघांचा समावेशअटक करण्यात आलेल्या संशयितांमध्ये मनोहर रघुनाथ ब्राह्मणे (वय ३३, रा. गणोरवाडी, ता. दिंडोरी, सध्या रा. वलखेड, ता. दिंडोरी), गुड्डू ऊर्फ जयकिसन प्रेमपालसिंग (वय ३२, रा. नकलला खुर्द, पोस्ट मुमरा, ता. तुंडला, जि. फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश), होरीलाल शामसुंदर हकीमसिंग (वय २६, रा. घाडी बैसाल, ता. तुंडला, जि. फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश) आणि मुकेशकुमार रतनसिंग (वय २२, रा. हिन्मतुकुमार, ता. तुंडला, जि. फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश) यांचा समावेश आहे.पोलिसांनी संशयितांकडून दोन बंदुका, जिवंत काडतुसे, चॉपर आणि गुन्ह्यात चोरीस गेलेली मोटारसायकल हस्तगत केली आहे. या दरोड्यात सहभागी असलेल्या अन्य दोन संशयितांचा शोध सुरू असून, गुन्ह्याच्या पुढील तपासातून आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. .पथकाची कामगिरीही कारवाई पोलिस अधीक्षक डॉ. स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपर पोलिस अधीक्षक विमला एम., उपविभागीय पोलिस अधिकारी शेळके, पोलिस निरीक्षक भगवान मधुरे, पोलिस निरीक्षक मोरे यांच्यासह पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने केली. सशस्त्र दरोड्यासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा अवघ्या २४ तासांत छडा लावत चार संशयितांना अटक केल्याने दिंडोरी पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.