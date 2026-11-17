दिंडोरीचा दुष्काळी यादीत समावेश
नाशिक पुन्हा वंचित; जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या १४ वर
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.१७ : दिंडोरी तालुक्याचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी (ता. १७) दिले. त्यामुळे जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या १४ झाली आहे. मात्र, दिंडोरीला दिलासा मिळत असताना नाशिक तालुक्याचा दुष्काळी यादीतील समावेश पुन्हा एकदा रखडल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील मंत्रालयात मंत्रिमंडळाच्या दुष्काळ उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत दिंडोरीसह पालघर जिल्ह्यातील वाडा व विक्रमगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. दिंडोरीच्या समावेशामुळे तालुक्यात दुष्काळ निवारणाच्या अनुषंगाने विविध १२ उपाययोजना लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने नाशिक आणि दिंडोरी या दोन्ही तालुक्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मात्र, दिंडोरीचा समावेश करण्यात आला असताना नाशिक तालुका पुन्हा वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे नाशिक तालुक्यातील नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
पालकसचिवांकडून जिल्हानिहाय आढावा
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून उपाययोजनांना गती देण्यासाठी पालकसचिवांनी अधिवेशनापूर्वी सर्व जिल्ह्यांना भेटी द्याव्यात, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. या दौऱ्यात दुष्काळाच्या सर्व निकषांनुसार परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
पाणीटंचाई निवारणासाठीच्या दहा उपाययोजनांबाबतचा निर्णय दोन दिवसांत जाहीर केला जाणार आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडील उपलब्ध निधीतून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणीटंचाई निवारणाची कामे हाती घ्यावीत, अशा सूचनाही बावनकुळे यांनी दिल्या.