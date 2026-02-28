Agriculture News : ४३० एकरवरील फुलशेती कोमेजली! हक्काच्या बाजारपेठेसाठी शेतकरी आता मुख्यमंत्र्यांच्या दारी

वणी: मुंबईत फुलांचे स्वतंत्र मार्केट सध्या उपलब्ध नसल्याने दिंडोरी तालुक्यातील जानोरी, मोहाडी, अंबे आणि शिवनाई या गावातील फूल उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस आले आहेत. दादर येथील मार्केट बंद असल्याने सध्या येथील शेतकऱ्यांना पहाटे ते सकाळी आठदरम्यान दादरच्या रस्त्यावर बसून फुले विकावी लागत आहेत. .आता तेथे बसणाऱ्यांनाही महापालिका आणि पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागत असल्याने शेतकरी, व्यापारी वैतागले आहेत. दोन दशकांपासून फुलशेती करणारे शेतकरी देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे..जानोरी आणि परिसरातील गावांमध्ये जवळपास ४३० एकर क्षेत्रावर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने फुलशेती केली जाते. यात १०० एकर पॉलिहाऊसमध्ये जरबेरा, गुलाब, जिप्सो, इस्टोमा आणि शेवंती यासारखी उच्च दर्जाची फुले उगवली जातात. ३०० एकर खुल्या वावरात आणि ३० एकर शेडनेटमध्ये झेंडू, शेवंतीच्या विविध जाती (भाग्यश्री, सुपर केशरी, टाटा केशरी, जुलिया बायकलर) पिकवली जातात. या उद्योगावर दररोज २००० पेक्षा जास्त मजुरांचे पोट अवलंबून आहे..पर्यायी मार्गही तोकडामुंबईत स्वतंत्र फुलांचे मार्केट नसल्याने तसेच दादरच्या रस्त्यावरील मार्केट बंद असल्याने शेतकरी आपला माल दुसऱ्या राज्यात पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, लांबच्या प्रवासामुळे फुले खराब होत आहेत. अवघ्या तीन तासांच्या अंतरावर असलेल्या मुंबईत माल विकता येत नसल्याने शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे..मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणारया प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आता फूल उत्पादक शेतकरी संघटित होऊन आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीचा ठराव घेऊन कृषी मंत्री, पणन मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली जाणार आहे. फूल उत्पादक शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन आपल्या हक्कासाठी या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन फूल उत्पादक शेतकऱ्यांकडून करण्यात आले आहे..मुंबईत फुटपाथवर व्यापारदिंडोरी तालुक्यासह जिल्ह्यातून दररोजची सरासरी पाच ट्रक फुले मुख्यत्वे जवळ असलेल्या मुंबईच्या बाजारपेठेत विक्रीसाठी जातात. मात्र, मुंबईत हक्काचे ''फूल मार्केट'' नसल्याने व्यापाऱ्यांना पहाटे ३ ते सकाळी आठपर्यंत दादरच्या रस्त्यावर व फुटपाथवर बसून व्यापार करावा लागतो. .गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई महानगरपालिका आणि पोलिसांनी रस्त्यावर फुले खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर तसेच फुलउत्पादक शेतकऱ्यांवर कारवाई सत्र सुरू केल्याने तात्पुरती असलेली फूल बाजारपेठ विस्कळित झाली आहे. व्यावसायिकांवर होत असलेल्या कारवाईच्या बडग्यामुळे फुलांची व्यावसायिकांकडून खरेदी केली जात नसल्याने शेतकऱ्यांचा माल फेकून द्यावा लागत आहे..Kolhpur Gokul : ‘गोकुळ’कडून संस्थांची यादी ‘दुग्ध’कडे; जूनमध्ये होणार मतदान .आम्ही बँकांचे कर्ज काढून ही शेती उभी केली आहे. मुंबई हे आमचे मुख्य मार्केट आहे, पण तिथे फूल मार्केटसाठी स्वतंत्र जागा नसल्याने आमचे नुकसान होत आहे. सरकारने तातडीने यावर तोडगा काढून शेतकरी व व्यापाऱ्यांना पर्यायी व कायमस्वरूपी सुविधांसह जागा उपलब्ध करून द्यावी. अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही.- गणेश वाघ, फूल उत्पादक शेतकरी, जानोरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.