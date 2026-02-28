नाशिक

Agriculture News : ४३० एकरवरील फुलशेती कोमेजली! हक्काच्या बाजारपेठेसाठी शेतकरी आता मुख्यमंत्र्यांच्या दारी

Dindori Flower Farmers Struggle Without Mumbai Market : दादर येथील मार्केट बंद असल्याने सध्या येथील शेतकऱ्यांना पहाटे ते सकाळी आठदरम्यान दादरच्या रस्त्यावर बसून फुले विकावी लागत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
वणी: मुंबईत फुलांचे स्वतंत्र मार्केट सध्या उपलब्ध नसल्याने दिंडोरी तालुक्यातील जानोरी, मोहाडी, अंबे आणि शिवनाई या गावातील फूल उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस आले आहेत. दादर येथील मार्केट बंद असल्याने सध्या येथील शेतकऱ्यांना पहाटे ते सकाळी आठदरम्यान दादरच्या रस्त्यावर बसून फुले विकावी लागत आहेत.

