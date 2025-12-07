नाशिक

Agricultural News : दिंडोरीच्या द्राक्षबागांवर 'डबल' संकट! थंडी, ढगाळ हवामानामुळे डाऊनी-भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला; मण्यांची गळती सुरू

Fungal Diseases Plague Dindori Grape Farms : नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी परिसरातील द्राक्षबागांवर डाऊनी आणि भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे खराब झालेले द्राक्षाचे घड. थंडी, ढगाळ हवामान आणि कडक ऊन यामुळे बागायतदार चिंतेत आहेत.
Grapes

दिंडोरी: वाढती थंडी, ढगाळ हवामान, दुपारची कडक ऊन अशा सततच्या बदलत्या वातावरणामुळे द्राक्षबागांवर पुन्हा बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. ढगाळ हवामानामुळे फुलोऱ्यात असलेल्या द्राक्ष घडातील मण्यांचे गळतीचे प्रमाण वाढले असून यामुळे बागायतदार चिंतेत आहेत.

