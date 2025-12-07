Agricultural News : दिंडोरीच्या द्राक्षबागांवर 'डबल' संकट! थंडी, ढगाळ हवामानामुळे डाऊनी-भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला; मण्यांची गळती सुरू

दिंडोरी: वाढती थंडी, ढगाळ हवामान, दुपारची कडक ऊन अशा सततच्या बदलत्या वातावरणामुळे द्राक्षबागांवर पुन्हा बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. ढगाळ हवामानामुळे फुलोऱ्यात असलेल्या द्राक्ष घडातील मण्यांचे गळतीचे प्रमाण वाढले असून यामुळे बागायतदार चिंतेत आहेत..तालुक्यातील नगदी पिकांपैकी महत्त्वाचे मानले जाणारे द्राक्ष उत्पादन घेणे दिवसेंदिवस जिकिरीचे ठरत आहे. उत्पादनखर्च प्रचंड वाढला आहेच, त्यात अचानक बदलणारे हवामान पिकासाठी धोकादायक ठरत आहे. ऑक्टोबर अखेरीस छाटणी झालेल्या बागांवर डाऊनी रोगाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला. हवामान ढगाळ होताच हा रोग पुन्हा जोमाने वाढू लागल्याने पीक वाचविण्यासाठी बागायतदारांना शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले. अनेकांची पिके वाचू शकली नाहीत; काहींचे घड पूर्णपणे नष्ट झाले..काही भागात सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बिगरमोसमी पावसामुळे फुलोऱ्यातील द्राक्ष घड सडून जाण्याचे प्रमाण वाढले. थंडीमुळे भुरी रोगाचा प्रादुर्भावही वाढत आहे. सध्याचे ढगाळ वातावरण डाऊनी रोगाला पोषक असल्याने जुनाच प्रादुर्भाव पुन्हा उफाळून आला आहे. फुलोऱ्यातून बाहेर पडलेल्या द्राक्षघडाच्या कोवळ्या मण्यांवर फुलकिड्यांचा हल्ला सुरू असून ते मण्यातील रस शोषून घेतात. त्यामुळे मण्यांवर खवल्यासारखे पट्टे दिसतात आणि घड विद्रूप होतो. अशा द्राक्षांना बाजारात योग्य दर मिळत नाही..Viral Video : विजेच्या धक्क्याने जखमी झाला नाग, तरुणाने तोंडाने सीपीआर देऊन वाचवला जीव, मंत्र्यांकडून कौतुक, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ .ढगाळ वातावरणात मेलीबग किडीचाही प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. चिकट द्रव सोडणारी ही कीड द्राक्षघड चिकट करून त्यांचा दर्जा खालावते. अशा घडांचा अगदी थोडा प्रादुर्भाव दिसला तरी ती द्राक्षे निर्यातीस अयोग्य ठरतात. एकदा या किडीचा प्रादुर्भाव वाढला, की तो नियंत्रणात आणणे कठीण होते. त्यामुळे रोग आणि किडींच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे द्राक्ष उत्पादकांची चिंता अधिकच वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.