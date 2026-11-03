दिंडोरी शहरात आरोग्य विभागाकडून आरोग्य सर्वेक्षण मोहीम धडाक्यात... डासांच्या उत्पत्तीला आळा घालण्यासाठी उघड्या पाणीसाठ्यांची तपासनी

पान दोन मेन
-----------------
13440
दिंडोरी : वाढत्या डासांच्या संख्येला आळा घालण्यासाठी आरोग्य उपकेंद्रातर्फे राबविण्यात आलेल्या सर्वेक्षण व डासांच्या अळ्या प्रतिबंधक फवारणी मोहिमेदरम्यान नगरसेवक नितीन गांगुर्डे, आरोग्य अधिकारी व कर्मचारी.
दिंडोरीत डासांच्या प्रादुर्भावामुळे नागरिक त्रस्त
आरोग्य विभागाकडून व्यापक सर्वेक्षण व फवारणी मोहीम सुरू; आरोग्य विभागाची घरोघरी मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
वणी, दिंडोरी, ता. ३ : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून डासांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने नागरिक व व्यापारी वर्ग त्रस्त झाला आहे. विशेषतः संध्याकाळच्या वेळी दुकानांमध्ये व रहिवासी भागात डासांचा नकोसा त्रास सहन करावा लागत आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि संभाव्य आजारांचा प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या वतीने शहरात व्यापक आरोग्य सर्वेक्षण मोहीम व उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.
शहर आणि परिसरात सध्या तांत्रिक बिघाड व पाणीकपातीमुळे दोन ते तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे अनेक नागरिक पिण्याचे व वापराचे पाणी घरात उघड्यावर साठवून ठेवतात. मात्र, अशा उघड्या पाणीसाठ्यांमध्ये आणि साचलेल्या डबक्यांमध्ये डासांची मोठ्या प्रमाणावर उत्पत्ती होत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. युवराज देवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिंडोरी उपकेंद्र क्र. १ च्या वतीने शहर आणि विविध लोकवस्त्यांमध्ये विशेष सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात आली.
या मोहिमेदरम्यान आरोग्य विभागाच्या पथकांनी घरोघरी जाऊन उघड्यावरील पाणीसाठे तपासले. ज्या ठिकाणी डासांच्या अळ्या मिळून आल्या किंवा डासांची उत्पत्ती होण्याची शक्यता होती, तिथे तातडीने जंतुनाशक औषधे टाकण्यात आली. तसेच नगरपंचायतीच्या वतीने विविध प्रभागांमध्ये औषध फवारणीही सुरू करण्यात आली आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना पाणी उघड्यावर न ठेवण्याबाबत तसेच साठवलेले पाणी नेहमी झाकून ठेवण्याबाबत सूचना दिल्या.
-------
लोकप्रतिनिधी,कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
या मोहिमेत शासकीय जन आरोग्य समितीचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक नितीन गांगुर्डे यांनी स्वतः सहभागी होऊन नागरिकांना पाणी साचू न देण्याचे व परिसराची स्वच्छता राखण्याचे आवाहन केले. सर्वेक्षणात आरोग्य सेवक अमोल बागुल, हेमंत जाखेरे, अमोल खेमचंद, अरुण चव्हाण तसेच आशासेविका कल्पना पगारे आदी कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन सहभाग घेतला.