पोलिस उपनिरीक्षकाच्या कारने कामगाराला चिरडले

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दिंडोरी ः धडक देणारी कार.
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LKH26B05093 ः शिवदत्त शिंदे
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पोलिस उपनिरीक्षकाच्या
कारने कामगारास चिरडले
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सकाळ वृत्तसेवा
लखमापूर, ता. ६ ः वणी पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक संतोष छगन कडाळे यांच्या भरधाव फोर्ड कारने ओव्हरटेकच्या प्रयत्नात चुकीच्या बाजून जात दुचाकीला धडक दिल्याने दुचाकीवरील लखमापूर येथील श्वेता प्रिंटस व पॕकिंग कंपनीचे कामगार शिवदत्त सुखदेव शिंदे हे जागीच ठार झाले. दिंडोरी येथील नवीन तहसील कार्यालयाजवळ सोमवारी (ता.५) रात्री साडेआठच्या सुमारास हा अपघात झाला.
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पोलिस उपनिरीक्षक संतोष कडाळे यांच्यावर दिंडोरी पोलिसांनी अपघात व मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिंडोरी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः शिवदत्त शिंदे हे कंपनीतील काम आटोपून दिंडोरी येथे राज्य मार्गावरुन टिव्हीएस कंपनीच्या दुचाकीने (एमएच १५, जेजे ८५४५) जात असताना समोरुनन भरधाव आलेल्या संतोष कडाळे यांच्या फोर्ड कारने (एमएच १५, इएक्स ९६६९) ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात रस्त्याच्या चुकीच्या बाजून जात दुचाकीला जोरदार धडक दिली. यात गंभीर स्वरुपाची दुखापत झाल्याने शिवदत्त सुकदेव शिंदे हे जागीच ठार झाले. संतोष कडाळे हे जखमी झाले. कार व दुचाकीचे नुकसान झाले. संदीप सुकदेव शिंदे यांच्या फिर्यादीवरुन पोलिस उपनिरीक्षक संतोष छगन कडाळे यांच्याविरोधात दिंडोरी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अपघातानंतर कडाळे यांच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत अधिक माहिती मिळू शकली नाही. दिंडोरी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक भगवान मथुरे तपास करत आहेत.
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