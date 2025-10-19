नाशिक

Ozar Traffic : दहावा मैल चौफुलीवर वाहतूक कोंडी नित्याचीच; पोलीस गायब असल्याने वाहनचालकांना स्वतःच काढावा लागतोय मार्ग

Severe Traffic Jam on Dindori-Pune Route : कार्गोला जाणाऱ्या ट्रेलरचा हा मार्ग असल्याने दहाव्या मैलावर कायमच वाहनांची कोंडी होते. आज सणासुदीत तब्बल तीन तास वाहनचालक कोंडीत फसले. त्यामुळे दहाव्या मैलावर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
Ozar Traffic

Ozar Traffic

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ओझर: वणी दिंडोरी कडून पुण्याला जाणारी वाहने मधला मार्ग म्हणून दिंडोरी, मोहाडी, सिद्धपिंप्री, औरंगाबाद महामार्गाने पळसे या शॉटकर्टला पसंती देतात. कार्गोला जाणाऱ्या ट्रेलरचा हा मार्ग असल्याने दहाव्या मैलावर कायमच वाहनांची कोंडी होते. आज सणासुदीत तब्बल तीन तास वाहनचालक कोंडीत फसले. त्यामुळे दहाव्या मैलावर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

Loading content, please wait...
Nashik
police
maharashtra
Ozar
Traffic
Truck

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com