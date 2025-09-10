Dindori News : 'खड्डे की रस्ते?': दिंडोरीतील रस्त्यांची दयनीय अवस्था, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

दिंडोरी: दिंडोरी शहर तसेच तालुक्यातील रस्ते दुरुस्तीवर लाखो रुपयांचा खर्च करून डांबरीकरण करण्यात आले आहे; परंतु शहर तसेच तालुक्यातील प्रमुख, जास्त रहदारीच्या रस्त्यांची अवस्था सध्या अतिशय वाईट झालेली आहे. या रस्त्यांवर दीड- दोन मीटर लांबी अन् एक ते दीड फुटाचे खड्डे तयार झाले आहेत. .पावसामुळे अशा रस्त्यांवर तर वाहन चालविणे जिकिरीचे झाले असून, हे खड्डे दररोज अपघातांना निमंत्रण देत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळ न दवडता या रस्त्यांची डागडुजी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..पावसाळा सुरू झाला तेव्हा आणि त्या आधीपासून रस्त्यावर खड्डे पडलेले आहेत. मात्र त्यांच्या दुरूस्तीकडे वेळीच लक्ष न दिले गेल्याने आज ही अवस्था झालेली आहे, मात्र त्याचे कुणालाही सोयरसुतक नाही. हे खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी नक्की कुणाची असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत. येथील मुख्य महामार्ग क्रमांक १७ नाशिक- कळवण रस्त्यावर सध्या ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. या खड्ड्यामुळे दुचाकी, रिक्षाचालक आणि छोटी वाहने नेताना अतिशय कसरत करावी लागते..Indian Railway: रेल्वेच्या जागांचा व्यावसायिक वापर; महालक्ष्मी, वांद्रे येथील जमिनी कोटी रुपयांच्या भाडेतत्त्वावर.दिंडोरी ते मोहाडीमार्गे जानोरी या रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. तालुक्यात एकही रस्ता असा नाही की त्यावर खड्डे नाहीत. लखमापूर फाटा ते ननाशी या रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी झालेल्या रस्त्यावर एक दोन महिन्यांत खड्डे पडतात कसे, याविषयी नागरिकांना प्रश्न पडत आहेत. या खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वारांना कंबरदुखीचा त्रास मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. संबंधित विभागाने खड्डे बुजविण्याची मोहीम हाती घ्यावी अशी मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी प्रवासी व नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.