Dindori News : 'खड्डे की रस्ते?': दिंडोरीतील रस्त्यांची दयनीय अवस्था, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Current Condition of Dindori Roads : पावसामुळे अशा रस्त्यांवर तर वाहन चालविणे जिकिरीचे झाले असून, हे खड्डे दररोज अपघातांना निमंत्रण देत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळ न दवडता या रस्त्यांची डागडुजी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
दिंडोरी: दिंडोरी शहर तसेच तालुक्यातील रस्ते दुरुस्तीवर लाखो रुपयांचा खर्च करून डांबरीकरण करण्यात आले आहे; परंतु शहर तसेच तालुक्यातील प्रमुख, जास्त रहदारीच्या रस्त्यांची अवस्था सध्या अतिशय वाईट झालेली आहे. या रस्त्यांवर दीड- दोन मीटर लांबी अन्‌ एक ते दीड फुटाचे खड्डे तयार झाले आहेत.

