वणी: परतीच्या पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झालेल्या दिंडोरी तालुक्याचा अखेर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली आहे. चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड या चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय आज मुंबईत झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या दिंडोरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे..दिंडोरी तालुक्यात यंदा परतीचा पाऊस न झाल्याने भात, सोयाबीन, मका यांसह प्रमुख खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. पिके ऐन वाढीच्या अवस्थेत असताना पावसाने दडी मारल्याने उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली. शेतकऱ्यांचा लागवड व मशागतीचा खर्चही वसूल होण्याची चिन्हे नसल्याने तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विविध राजकीय पक्ष, संघटना आणि शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत होती..या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार महसूल व कृषी विभागाने तालुक्यातील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करून पंचनामे व सर्वेक्षण केले होते. त्यासंबंधीचे अहवाल प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले होते. या अहवालांच्या आधारे दुष्काळाच्या तीव्रतेची पडताळणी करण्यात आली. अखेर मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिंडोरीसह चार तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यास मान्यता दिली..दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन प्रभावी उपाययोजना सुचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मुंबईतील मंत्रालयात झाली. महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असलेल्या हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल, करवीर यांसह अन्य तालुक्यांचे निकषांनुसार संपूर्ण सर्वेक्षण करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही बावनकुळे यांनी दिले..नुकसानभरपाईकडे शेतकऱ्यांचे लक्षदुष्काळग्रस्त म्हणून मान्यता मिळाल्याने दिंडोरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी प्रत्यक्ष मदत किती आणि कधी मिळणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. पिकांच्या नुकसानीच्या प्रमाणानुसार भरीव नुकसानभरपाई मिळावी, तसेच दुष्काळग्रस्तांसाठी लागू असलेल्या शासकीय सवलती, मदत योजना आणि अन्य लाभ तातडीने मिळावेत, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.