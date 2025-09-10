Dindori Monsoon : धरणे भरली, पाण्याची चिंता मिटली: दिंडोरीत समाधानकारक पावसाची नोंद

लखमापूर /वणी: दिंडोरी तालुक्यात सततच्या पावसाने तालुक्यातील धरणेही उशिरा का होईना भरली आहेत. जून ते ऑगस्ट दरम्यान दिंडोरी तालुक्यात सरासरी ५३१.१ मिलिमीटर इतका पाऊस पडतो. मात्र तालुक्यात प्रत्यक्षात ६४३.१ मिलिमीटर पाऊस झाला असून १२१.१ टक्के पाऊस होऊन सरासरी ओलांडली आहे. .दिंडोरी तालुक्यात तालुक्यातील एकूण नऊ मंडळांपैकी पाच मंडळांनी सरासरी ओलांडली असून ननाशी मंडलात सर्वाधिक ११६६. ३ मिलिमीटर २१९.६ टक्के पाऊस झाला आहे. कसबे वणी मंडळात सर्वात कमी ४४९.५ मिलिमीटर ८४. ६ टक्के पावसाची ऑगस्टअखेर नोंद झाली आहे. एकाच तालुक्यात पावसाच्या सरासरीचे हे विरोधाभासी चित्र पाहायला मिळत आहे..ननाशी मंडळाखालोखाल दिंडोरी मंडळात ७६८.१ मिलिमीटर (१४४.६ टक्के), उमराळे मंडलात ६६९.२ मिलिमीटर (१२६ टक्के) आणि मोहाडी मंडळात ६४०.२ मिलिमीटर (१२०.२.टक्के), लखमापूर मंडलात ५९६ मिलिमीटर (११२.२ टक्के) इतका पाऊस पडला आहे. या पाचही मंडळांनी पावसाची सरासरी ओलांडली आहे. दुसरीकडे कसबे वणी मंडळात सर्वांत कमी म्हणजे ४४९.५ मिलिमीटर म्हणजे सरासरीच्या केवळ ८४.६ टक्के इतका पाऊस पडला आहे. .Nashik Monsoon 2025 : परतीच्या पावसाची आशा: कमी पाऊस झालेल्या तालुक्यांना मिळणार दिलासा?.शेजारील कोशिंबे मंडळात ४७२.९ मिलिमीटर (८९ टक्के), वरखेडा मंडळात ४७४.५ मिलिमीटर (८९.३ टक्के), रामशेज मंडलात ४९६.७ मिलिमीटर (९३.५ टक्के), इतका पाऊस पडला आहे. चार मंडळात अजूनही सरासरी इतका पाऊस पडलेला नाही. मात्र पावसाचा जोर नसला तरी रिमझिम पावसाची उघड झाप सातत्याने असल्याने हवेत असलेला गारवा कायम असल्याने रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. सततच्या भिज पावसामुळे तालुक्यातील पाझर तलावे, विहीरी तुडुंब असून धरणातील वाघाड, तिसगांव व ओझरखेड धरणे तुडुंब असून पुणेगांव, करंजवण व पालखेड धरणेही ९० ते ९५ टक्के पर्यंत भरलेली असून खबरदारी म्हणून या धरणातून विसर्ग कमी - जास्त प्रमाणात सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.