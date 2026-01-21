Nashik District Bank : नाशिक जिल्हा बँकेची वसुली 'जागेवर' ठप्प! सरकारच्या स्थगितीमुळे ४० कोटींवरच अडकला आकडा

नाशिक: अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन राज्य शासनाने शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस वर्षभर स्थगिती दिल्याने जिल्हा बँकेची वसुली ४० कोटींवर अडकली आहे. कर्ज सामोपचार परतफेड योजनेचा कालावधी मार्चअखेर संपुष्टात येत असल्याने त्यानंतर बँकेच्या आर्थिक अडचणी अधिक वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली. .नोटबंदीपासून आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ५६ हजार कर्जदारांकडे दोन हजार ३०० कोटींची थकबाकी आहे. कर्जवसुली करण्यासाठी जिल्हा बँकेने १ ऑगस्ट २०२५ पासून सामोपचार कर्ज परतफेड योजना २०२५-२६ लागू केली. या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहून बँकेने योजनेस मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. .परंतु, जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी झाल्याने शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने राष्ट्रीयीकृत, खासगी, सहकारी तसेच जिल्हा बॅंकांच्या कर्जवसुलीस वर्षभरासाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अंतिम मुदत दिलेली नसली तरी किमान मार्च २०२७ पर्यंत कर्जवसुली होण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यास थकीत कर्जदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. .यातून जिल्हा बॅंकेचीही वसुली होईल आणि बॅंक वाचण्यास मदत होऊ शकते. सामोपचार कर्ज परतफेड योजना लागू झाल्यापासून जिल्हा बँकेने दोन हजार ८१८ कर्जदारांकडून ४० कोटी ६० लाख ७७ हजारांची वसुली केली. वसुलीची कार्यवाही जोरात असताना शासनाने स्थगिती दिल्याने जिल्हा बँकेची वसुली जागेवर थांबली. कर्जदार आता स्वत:हून या योजनेत सहभागी होत असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, शासनाने कुठल्याही कर्जदारास वसुली नोटीस, जप्ती, वसुली पथके पाठविणे, नावे जाहीर करण्याची कारवाई करू नये, असे आदेश दिलेले आहेत..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .जून २०१९ नंतरच्या थकबाकीदारांनाच लाभशासनाने कर्जमाफीची माहिती मागविली आहे. त्यानुसार थकीत कर्जदारांसह चालू आर्थिक वर्षातील कर्जदारांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर ऑनलाइन स्वरूपात भरण्यास सुरुवात झाली. यापूर्वीची कर्जमाफी ३० जून २०१९ पर्यंत होती. त्यानंतरच्या थकबाकीदारांना शासनाच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो. त्यापूर्वीचे थकबाकीदार किंवा दोन लाखांवरील कर्जदारांना दिलासा न मिळण्याची शक्यता वर्तविली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.