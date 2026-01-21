नाशिक

Nashik District Bank : नाशिक जिल्हा बँकेची वसुली 'जागेवर' ठप्प! सरकारच्या स्थगितीमुळे ४० कोटींवरच अडकला आकडा

Loan Recovery Freeze Hits Nashik District Bank Hard : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कर्ज वसुलीसाठी 'सामोपचार योजना' सुरू असतानाच, सरकारने अतिवृष्टीमुळे वसुलीस स्थगिती दिल्याने बँकेच्या आर्थिक अडचणींत वाढ झाली असून कर्जदारांमध्ये कर्जमाफीबाबत उत्सुकता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन राज्य शासनाने शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस वर्षभर स्थगिती दिल्याने जिल्हा बँकेची वसुली ४० कोटींवर अडकली आहे. कर्ज सामोपचार परतफेड योजनेचा कालावधी मार्चअखेर संपुष्टात येत असल्याने त्यानंतर बँकेच्या आर्थिक अडचणी अधिक वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली.

