Nashik District Bank : जिल्हा बॅंकेचे आजी-माजी संचालक दोषी; उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या सूचक वक्तव्यातून संकेत

Nashik District Bank : शेतकऱ्यांची आर्थिक नाडी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील, असे वक्तव्य करणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा बॅंकेला वाचविण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहे, यात यशस्वी झालो, तर जे चुकीचे वागले त्यांना पुन्हा बॅंकेत पाठवू नका, असे वक्तव्य केले आहे.

मंत्री पवार यांचे हे वक्तव्य म्हणजे अनियमियत कर्ज पुरवठाप्रकरणी जिल्हा बॅंकेच्या आजी-माजी संचालकांवर कारवाईचे संकेत तर नाही ना, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. (District Central Co operative Bank which is financial pulse of farmers nashik news)