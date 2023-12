Nashik Civil Hospital : अनागोंदी, अस्वच्छता, औषधांचा तुटवडा, हलगर्जीपणामुळे जिल्हा रुग्णालय चर्चेत

Nashik Civil Hospital : शासकीय आरोग्य यंत्रणा आणि रुग्णालये म्हटले की नाइलाजास्तव त्या ठिकाणी जावे लागणे, असे रुग्णांवर म्हणण्याची वेळ येत असते. जिल्हा रुग्णालयातील अनागोंदी, अस्वच्छता, औषधांचा तुटवडा, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणामुळे गेले वर्ष जिल्हा रुग्णालय चर्चेत राहिले.

अर्थात वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात जिल्हा रुग्णालयाचा पदभार बदलताच, मरगळही झटकावी तसा काहीसा बदल जाणवू लागला आहे. मात्र हा बदल टिकून राहावा अशी रास्त अपेक्षा सर्वसामान्यांची असेल. - नरेश हाळणोर ( district hospital is in discussion due to chaos unsanitary shortage of medicines laxity nashik recap 2023 news)