जिल्हा खुल्या बुद्धिबळ निवड चाचणी स्पर्धेचे आयोजन पहिल्या चार खेळाडूंची राज्य स्पर्धेसाठी निवड

जिल्हा खुल्या बुद्धिबळ
निवड चाचणी स्पर्धा
पहिल्या चार खेळाडूंची निवड
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २६ : जिल्हा बुद्धिबळ संघटना व जैन स्पोर्ट्स अकॅडमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी (ता. २५) येथील कांताई सभागृहात जिल्हा खुल्या बुद्धिबळ निवड चाचणी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी दहाला स्पर्धेला सुरवात होणार असून, जिल्ह्यातील बुद्धिबळपटूंना आपले कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळणार आहे.
या स्पर्धेतील पहिल्या चार विजेत्या खेळाडूंची ३० ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबरदरम्यान वसई येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी जिल्हा संघात निवड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यस्तरावर जळगाव जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ही स्पर्धा महत्त्वाची ठरणार आहे. स्पर्धेतील पहिल्या दहा खेळाडूंना रोख पारितोषिके देऊन गौरविण्यात येणार आहे. तसेच नऊ, ११, १३ आणि १५ वर्षांखालील वयोगटांत पहिल्या तीन क्रमांकांवर येणाऱ्या खेळाडूंना पदके देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे.
नावनोंदणीचे आवाहन
स्पर्धेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या खेळाडूंनी कांताई सभागृह येथे परेश देशपांडे किंवा प्रवीण ठाकरे यांच्याकडे आपली नावे नोंदवावीत. जिल्ह्यातील अधिकाधिक बुद्धिबळपटूंनी या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा बुद्धिबळ संघटना आणि जैन स्पोर्ट्स ॲकॅडमीच्या वतीने करण्यात आले आहे.