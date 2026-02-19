Nashik Guardian Minister : नाशिकच्या विकासाची ‘अर्थवाहिनी’ ठप्प; पालकमंत्र्याविना जिल्हा नियोजन समितीचे काम रखडले

नाशिक: जिल्ह्याला गेल्या वर्षभरापासून पालकमंत्री नसल्याने विकासकामांच्या गतीवर परिणाम होत असताना त्याची थेट झळ नव्याने निवडून आलेल्या महापालिका व पालिकांतील लोकप्रतिनिधींनाही बसत आहे. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती रखडलेली असताना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. परिणामी, जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्य निवडीचा मार्गही सध्या बंद झाला असून, इच्छुकांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..जिल्ह्याच्या आर्थिक नियोजनाची धुरा सांभाळणारी जिल्हा नियोजन समिती ही विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या या समितीद्वारे दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन तसेच विविध नावीन्यपूर्ण योजनांना निधीची मंजुरी दिली जाते..त्यामुळे या ‘अर्थवाहिनी’वर सदस्य म्हणून स्थान मिळविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधी उत्सुक असतात. जिल्हा नियोजन समितीवर महापालिका, पालिका-नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद या तीन गटांतून लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार सदस्य निवडले जातात..विशेषतः स्थानिक संस्थांतील विविध समित्यांमध्ये संधी न मिळालेल्या सदस्यांकडून जिल्हा नियोजन समितीवर जाण्यासाठी जोरदार प्रयत्न होत असतात. नुकत्याच पार पडलेल्या नाशिक व मालेगाव महापालिका तसेच अकरा पालिकांतील नव्या लोकप्रतिनिधींनाही या समितीचे सदस्यत्व खुणावत आहे. मात्र, पालकमंत्र्यांची अनुपस्थिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीतील विलंब यामुळे नियमानुसार सदस्य निवड प्रक्रिया सुरू होऊ शकत नाही..निवडणूक प्रक्रियेची आवश्यकताजिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्य निवडीसाठी शासनाकडून स्वतंत्र निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जातो. त्यानुसार संपूर्ण प्रक्रिया पार पडते. २०१७ मध्ये तिन्ही गटांतून सदस्य बिनविरोध निवडून आले होते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली पूर्वअटच पूर्ण झालेली नसल्याने प्रक्रिया सुरू होण्यास विलंब होत आहे..Deputy CM Sunetra Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णय सुनेत्रा पवार यांच्या कोर्टात; अध्यक्ष निवडीचा पेच कायम, जिल्ह्यातील वरिष्ठ नेत्यांचा निर्णय.स्थानिक मुद्द्यांना प्राधान्य कुणी देणार?जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा, शिक्षणव्यवस्था, पाणीपुरवठा आदी प्रश्न प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न जिल्हा वार्षिक योजनेत मांडून निधी मिळविण्यासाठी समितीवर लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती आवश्यक असते. मात्र, समिती अस्तित्वात नसल्याने स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य मिळण्यात अडथळे येत असल्याचे चित्र आहे.एकूणच, पालकमंत्र्यांची नियुक्ती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्य निवड लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाच्या अर्थवाहिनीवर स्थान मिळविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नव्या लोकप्रतिनिधींना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..चार वर्षांपासून पदे रिक्त२०१७ ते २०२२ या कालावधीत विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गटांतून ३० सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. संबंधित महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर समितीवरील सदस्यत्वही आपोआप संपुष्टात आले. तेव्हापासून आजतागायत ही सर्व पदे रिक्तच आहेत. परिणामी, स्थानिक प्रश्न मांडण्यासाठी व निधीची तरतूद मिळविण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठच उपलब्ध नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.