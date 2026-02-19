नाशिक

Nashik Guardian Minister : नाशिकच्या विकासाची ‘अर्थवाहिनी’ ठप्प; पालकमंत्र्याविना जिल्हा नियोजन समितीचे काम रखडले

Guardian Minister Vacancy Impacts Development Pace : नाशिक जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांची नियुक्ती व जिल्हा परिषद निवडणुकीतील विलंबामुळे जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्य निवड प्रक्रिया रखडल्याने स्थानिक विकासकामांवर अनिश्चिततेचे सावट.
गौरव जोशी
नाशिक: जिल्ह्याला गेल्या वर्षभरापासून पालकमंत्री नसल्याने विकासकामांच्या गतीवर परिणाम होत असताना त्याची थेट झळ नव्याने निवडून आलेल्या महापालिका व पालिकांतील लोकप्रतिनिधींनाही बसत आहे. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती रखडलेली असताना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. परिणामी, जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्य निवडीचा मार्गही सध्या बंद झाला असून, इच्छुकांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

