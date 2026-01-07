Education News : नवोपक्रम स्पर्धेत वणीचे शिक्षक अव्वल; दीपाली अहिरे आणि प्रवीण पानपाटील यांचा नाशिक जिल्ह्यात डंका

वणी: विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षकांनी राबविलेल्या नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना व्यासपीठ मिळावे, यासाठी आयोजित जिल्हास्तरीय नवोपक्रम स्पर्धेत शासकीय माध्यमिक कन्या विद्यालयाच्या दीपाली सुकलाल अहिरे यांनी प्राथमिक गटात, तर वणीच्या के.आर.टी. हायस्कूलचे प्रवीण विजय पानपाटील यांनी माध्यमिक गटात प्रथम क्रमांक पटकावला..राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र आणि जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डाएट), नाशिक यांच्यातर्फे स्पर्धा झाल्या. स्पर्धेतील विजेते आता राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी पात्र ठरले आहेत..प्राथमिक गट निकाल :प्रथम- दीपाली अहिरे, द्वितीय- बाळासाहेब सदगीर, तृतीय- जयंत कापसे, चतुर्थ- गुलाब दातीर, पाचवा- जयेश सूर्यवंशी. उत्तेजनार्थ- रामदास तळपे, एकनाथ गायकवाड..माध्यमिक गट निकाल :प्रथम- प्रवीण पानपाटील, द्वितीय- चंद्रशेखर जोशी, तृतीय- जयवंत ठाकरे, चतुर्थ- शिवाजी सूर्यवंशी, पाचवा- राजेंद्र शेवाळे. उत्तेजनार्थ- अर्चना आरोटे, विनीत पवार..Latur News : लंडनमध्ये शिकून परतली; निवडणूक रिंगणात उतरली!.विषय सहायक व ग्रंथपाल गटात विनोद भंगाळे, तर अध्यापकाचार्य व अधिकारी गटात विलास भोई आणि दीपक पिंगळे यांनी प्रथम क्रमांक मिळविला. विजेत्यांचे प्राचार्य डॉ. रंजना लोहकरे, समन्वयक प्रा. डॉ. बाबासाहेब बडे, डॉ. गिरीश बोरसे व प्रा. रेवती ठाकूर यांनी अभिनंदन केले..शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणारशिक्षकांनी वर्गात राबविलेले छोटे-मोठे प्रयोग केवळ त्यांच्यापुरते मर्यादित न राहता ते राज्यभर पोहोचावेत आणि त्यातून शिक्षण पद्धतीत सकारात्मक बदल व्हावा, हा स्पर्धेचा मुख्य उद्देश आहे. निवड झालेल्या उपक्रमांमुळे अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया अधिक रंजक होण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.