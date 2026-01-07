नाशिक

Education News : नवोपक्रम स्पर्धेत वणीचे शिक्षक अव्वल; दीपाली अहिरे आणि प्रवीण पानपाटील यांचा नाशिक जिल्ह्यात डंका

Innovative Teaching Practices Get Recognition : नाशिक जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (डाएट) आयोजित नवोपक्रम स्पर्धेतील विजेते शिक्षक दीपाली अहिरे, प्रवीण पानपाटील आणि इतर मान्यवर, ज्यांनी आपल्या कल्पक प्रयोगांनी शिक्षण क्षेत्रात नवी दिशा दिली आहे.
Deepali Ahire, Pravin Panpatil

सकाळ वृत्तसेवा
वणी: विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षकांनी राबविलेल्या नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना व्यासपीठ मिळावे, यासाठी आयोजित जिल्हास्तरीय नवोपक्रम स्पर्धेत शासकीय माध्यमिक कन्या विद्यालयाच्या दीपाली सुकलाल अहिरे यांनी प्राथमिक गटात, तर वणीच्या के.आर.टी. हायस्कूलचे प्रवीण विजय पानपाटील यांनी माध्यमिक गटात प्रथम क्रमांक पटकावला.

