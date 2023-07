Nashik Bank Election : जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बॅंक अध्यक्षपदी ज्येष्ठ संचालक बाळासाहेब ठाकरे-पाटील यांची, तर उपाध्यक्षपदी महेश मुळे यांची निवड झाल्यावर आता संचालक मंडळात नाराजी नाट्य सुरू झाले आहे.

अनेक संचालकांनी या निवडीवर आक्षेप घेत विरोध दर्शविला. दुसरीकडे, सभासदांकडूनही संचालकांकडे या निवडीवर नाराजी व्यक्त केली जाते. काही संचालकांनी यावर आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. (Disturbance among directors over election of district government and council bank officers nashik)

जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बॅंकेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया बुधवारी (ता. १९) पार पडली. सहकार पॅनल सत्तेत आल्यावर पदाधिकाऱ्यांची पहिलीच निवड होती. मात्र, या निवडीप्रसंगी पडद्याआड नाराजी नाट्य रंगले होते.

पडद्याआड असलेली संचालकांमधील नाराजी आता खुलेआम पुढे येऊ लागली आहे. कोअर कमिटीने पारदर्शकपणे निवड केली नसल्याचा आरोप संचालकांनी या वेळी केला. सर्व संचालकांची मते जाणून निवड होण्याची परंपरा असताना, कोअर कमिटीने थेट नाव लादल्याचा आरोपही काही संचालकांनी केला आहे.

कोअर कमिटीत जिल्हा परिषद केडरमधील केवळ एक ज्येष्ठ सदस्य होते. सर्व सदस्य हे स्टेट केडरचे असल्याने जिल्हा परिषदेवर अन्याय झाल्याचे एका संचालकांनी नाव न छापण्याच्या बोलीवर सांगितले.

कोअर कमिटीकडून आलेल्या नावाला १५ हून अधिक संचालकांचा खुला विरोध होता. सभासदांकडूनही या निवडीवर नापसंती व्यक्त केली असून, मोबाईल तसेच मेसेजद्वारे सभासद भावना पोचवत असल्याचे एका संचालकाने सांगितले.

त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांविरोधात रोष वाढत असल्याने संचालक मंडळाची बैठक घेण्याची तयारी संचालकांनी केली असल्याचे वृत्त आहे. यात पुढील दिशा ठरविली जाणार असल्याची चर्चा आहे.

त्यामुळे सभागृहात असलेले नाराजी नाट्य आता उघडपणे बाहेर आले असल्याने संचालक मंडळात असंतोष असल्याचे दिसून आले.