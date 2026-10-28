आली दिवाळी--लोगोआली दिवाळी--लोगो

टुडे ३ : ॲंकर
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जळगाव : दिवाळीत पूजनासाठी लागणाऱ्या वह्या बाजारात विक्रीसाठी.
लोगो : वेध दीपोत्सवाचे...
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लक्ष्मीपूजनासाठी पारंपरिक हिशेब वह्यांना पसंती
व्यापाऱ्यांमध्ये परंपरा कायम; ‘रोजमेळ, खतावणी अन् चोपडी’चा मान
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २८ : ऑनलाइन व्यवहारांच्या, मोबाईल, संगणक युगात व्यापाराचे स्वरूप झपाट्याने बदलले आहे. दुकानातील हिशेब ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असला, तरी दिवाळीतील लक्ष्मीपूजनाच्या निमित्ताने नवीन हिशेबवह्या खरेदी करण्याची परंपरा आजही कायम आहे.
रोजमेळ, खतावणी, चोपडी, इतर हिशेबवह्या व्यापाऱ्यांसाठी केवळ व्यवहार नोंदविण्याचे साधन नाही. नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात, समृद्धीची आशा व्यक्त करणारे प्रतीक ठरत आहेत. यंदा लक्ष्मीपूजनासाठी लागणाऱ्या वह्यांची किंमत वाढली नसल्याचे सांगण्यात आले.
दीपोत्सव जस जसा जवळ येत आहे. तसतशी बाजारातील गर्दी वाढू लागली आहे. दिवाळीत लक्षमीपूजनात किराणा दुकानदार, कापड व्यापारी, सराफ, घाऊक विक्रेते, लघुउद्योजक, छोट्या व्यावसायिकांकडून व्यवसायाच्या गरजेनुसार विविध प्रकारच्या वह्या घेतल्या जातात. रोजच्या जमा-खर्चाची नोंद ठेवण्यासाठी रोजमेळ, उधारी आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी खतावणी, तर पारंपरिक पद्धतीने हिशेब लिहिण्यासाठी चोपडी वहीचा वापर केला जातो.
खालील चौकट करावी..
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दिवाळी शुभ मुहूर्त
नक्षत्र........दिनांक, वार.............सकाळी............................दुपारी................................सायंकाळी
पुष्य.........रविवार, १ नोव्हेंबर....लाभ-अमृत ९.३२ ते १२.१४.......१.४९ ते ०३.०५ शुभ.........६.०७ ते ९.०५ शुभ-अमृत
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धनत्रयोदशी-- ....शुक्रवार, ६ नोव्हेंबर.....०८.०८ ते १०.४८ लाभ-अमृत........१२.२४ ते ०१.३९ शुभ.....०
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लक्ष्मीपूजन......रविवार ८ नोव्हेंबर......०९.३४ ते १२.१४ लाभ-अमृत...........१.४८ ते ३.०३ शुभ........६.०३ ते ९.०३ शुभ अमृत
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बलिप्रतिपदा (पाडवा)......मंगळवार, १० नोव्हेंबर.....१०.५८ ते १.३८ लाभ-अमृत.........३.१३ ते ४.२७ शुभ.....७.३७ ते ९.०३ लाभ
(वरील मुहूर्त हेच श्री गादीपूजन व श्री लक्ष्मीपूजनाचे आहेत.)
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चौकट..
वह्या, चोपडीची दरवाढ नाही
लक्ष्मीपूजनासाठी लागणाऱ्या जमाखर्चाच्या सर्व प्रकारच्या वह्या, चोपडी, लेजरबुक, कॅशबुक, रोजमेळ, लेटर डायऱ्या, आर्धिया, पॉकेट डायऱ्या, मोठ्या डायऱ्या, सर्व प्रकारच्या फाइल्सच्या दरात यंदा वाढ झालेली नाही. २५ ते ४५० रुपयांपर्यंत वह्यांचा दर आहे. आम्ही बोरू व टाक मोफत देतो.
- जितेंद्र वाणी,
विक्रेते, जळगाव
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