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जळगाव : जिल्ह्यातील यावल तालुक्यात बोरमळी या आदिवासी पाड्यावर दिवाळी उत्सवात सहभागी मंत्री गिरीश महाजन. सोबत आमदार अमोल जावळे व आदिवासी बांधव.
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मंत्री गिरीश महाजनांची
आदिवासींसोबत दिवाळी
उपशीर्षक
बोरमळीत फराळ वाटपासह स्नेहभोजन
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ९ : दीपावली हा आनंद, उत्साह आणि आपुलकीचा सण आहे. हा आनंद समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचावा, या भावनेतून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी यावल तालुक्यातील बोरमळी येथे आदिवासी बांधवांसोबत सहपरिवार, सहकुटुंब दीपावली साजरी केली.
या वेळी आदिवासी पाड्यावरील बंधू-भगिनींना मंत्री श्री महाजन हस्ते दिवाळी फराळाचे वाटप करण्यात आले. त्यांनी सर्वांसोबत स्नेहभोजनाचा आनंद घेतला.
दिवाळीच्या निमित्ताने आदिवासी बांधवांच्या भेटीला गेलेल्या श्री महाजन यांनी ग्रामस्थांशी मनमोकळा संवाद साधला. फराळ वाटपाच्या माध्यमातून केवळ सणाचा आनंदच नव्हे, तर आपुलकी आणि सामाजिक बांधिलकीचा भावही त्यांनी जपला. यावेळी उपस्थितांच्या चेहऱ्यावरील आनंद, उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि प्रेमळ संवादामुळे परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
माणुसकीचे नाते जपत समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन सण साजरा करण्याचा त्यांचा हा उपक्रम उपस्थितांसाठी विशेष आनंददायी ठरला. आदिवासी बांधवांसोबतच्या या स्नेहपूर्ण सहवासा मुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचा व समाधानाचा भाव दिसून आला.
या वेळी आमदार अमोल जावळे, जामनेरच्या नगराध्यक्षा साधना महाजन यांच्यासह विविध पदाधिकारी तसेच आदिवासी बांधव आणि भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
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