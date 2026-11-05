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नंदुरबार : दिवाळीनिमित्त विद्यार्थ्यांना आइस्क्रीमचे वाटप करताना आमदार चंद्रकांत रघुवंशी.
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आमदार चंद्रकांत रघुवंशींची विद्यार्थ्यांसमवेत दिवाळी
फटाके फोडताना काळजी घेण्याचे आवाहन
नंदुरबार, ता. ५ : दिवाळीच्या सुट्यांचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी विद्यार्थ्यांसोबत दिवाळी साजरी केली. या वेळी ३०० विद्यार्थ्यांना आइस्क्रीमची मेजवानी देऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी दिवाळीच्या सुट्यांचा सदुपयोग करावा, अभ्यासासोबतच विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हावे तसेच फटाके फोडताना योग्य ती काळजी घ्यावी. पर्यावरणाचे प्रदूषण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
दिवाळीनिमित्त विद्यार्थ्यांशी मनमोकळा संवाद साधता यावा, या उद्देशाने आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिराच्या प्रांगणात सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांना आइस्क्रीमचे वाटप केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांशी विविध विषयांवर संवाद साधत त्यांच्या आवडीनिवडी जाणून घेतल्या. तसेच दिवाळी सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरी करण्याचा संदेश दिला. दरम्यान, आमदार रघुवंशी यांच्याकडून मिळालेल्या आइस्क्रीममुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. आइस्क्रीमचा आस्वाद घेत विद्यार्थ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. पाणीपुरवठा सभापती कैलास पाटील, नगरसेवक कुणाल वसावे, नगरसेवक, कमल ठाकूर, नगरसेवक नगरसेवक पप्पू गिरासे, आकाश अहिरे आदी उपस्थित होते.