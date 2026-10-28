दिवाळीत रात्री दिवाळीत रात्री ११

ॲंकर (मजकूर जागेप्रमाणे कापता येईल)
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रात्री दहानंतर फटाके वाजविण्यास मनाई
दिवाळीत ध्वनी, हवा प्रदूषण टाळण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २८ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिवाळीच्या कालावधीत ध्वनी व हवा प्रदूषणामुळे होणारे अपायकारक परिणाम टाळण्यासाठी फटाके वाजविण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. नागरिकांनी या निर्देशांचे पालन करून दिवाळी सण सुरक्षित व पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशाासनतर्फे करण्यात आले आहे.
फटाक्यांमुळे होणारे ध्वनी व हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यानुसार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमांमधील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
फटाका उडविण्याच्या ठिकाणापासून चार मीटर अंतरावर १२५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज निर्माण करणाऱ्या फटाक्यांचे उत्पादन, विक्री व वापर करण्यास बंदी आहे. तसेच साखळी फटाक्यांसाठी निर्धारित ध्वनी मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक असून, नियमांनुसार प्रतिबंधित असलेल्या साखळी फटाक्यांचे उत्पादन, विक्री व वापर करता येणार नाही.
फटाके वाजविण्यासाठी सायंकाळी ६ ते रात्री १० ही वेळ निर्धारित करण्यात आली आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या कालावधीत फटाके वाजविण्यास मनाई आहे. तसेच रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था व न्यायालयांच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरातील शांतता क्षेत्रात कोणत्याही वेळी फटाके वाजविण्यास परवानगी नाही.
चौकट
...अन्यथा फटाके होणार जप्त
ध्वनी व हवा प्रदूषणाच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांद्वारे माहिती देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आवाज करणारे फटाके तसेच नियमबाह्य साखळी फटाके आढळल्यास ते जप्त करून त्यांची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याबाबत शासनाच्या सूचना आहेत.