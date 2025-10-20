Nashik Diwali : नाशिक दिवाळी विशेष: नरक चतुर्दशीला अभ्यंगस्नान, लक्ष्मीपूजनासह पाडवा-भाऊबीजेचे शुभ मुहूर्त जाहीर!

नाशिक: दोन दिवसांपासून दीपावली उत्सवास अभूतपूर्व उत्साहात सुरवात झाली आहे. सोमवारी (ता. २०) नरक चतुर्दशी असून, त्यानिमित्त पहाटे अभ्यंगस्नान करून दिवाळी साजरी होणार आहे. मंगळवारी (ता. २१) लक्ष्मीपूजन असून, त्यानिमित्त बाजारपेठेसह घराघरांत चैतन्य अवतरले आहे. .नरक चतुर्दशी हा हिंदू धर्मातील दिवाळीतील एक महत्त्वाचा सण समजला जातो. कार्तिक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीला अमाप उत्साहात साजरा होतो. त्यानिमित्ताने सोमवारी पहाटे पहिले अभ्यंगस्नान होणार आहे. याच दिवशी भगवान श्रीकृष्णाने नरकासुराचा वध केल्याची पौराणिक कथा आहे. या दिवशी नरकासुराच्या अत्याचारातून प्रजेला मुक्ती मिळवण्यासाठी श्रीकृष्णाने त्याचा वध केला. .त्या प्रित्यर्थ हा सण साजरा केला जातो. पहाटे उठून उटणे लावून अभ्यंगस्नान करणे आणि कारीट फोडणे म्हणजेच कडवट फळ पायाने फोडणे अशी परंपरा आहे. ही परंपरा आजही अनेक घरांमध्ये पाळली जात आहे. यात कारीटला नरकासुराचे प्रतीक मानले जाते. श्रीकृष्णाने नरकासुराचा वध केला, याचे प्रतीक म्हणून नरक चतुर्दशीच्या दिवशी पहाटे कारीटवर पाय ठेवून ते फोडले जाते. ते फोडल्यानंतर त्यातून बाहेर पडणारा लालसर किंवा पिवळसर रस हा नरकासुराच्या रक्ताचे प्रतीक मानले जाते. हे कृत्य वाईटावर आणि पापांवर विजय मिळवल्याचा शुभ संकेत देते..Diwali festival : भारतात एक राज्य असंही जिथं आजही बहुतांश लोक दिवाळीच करत नाहीत साजरी, कारण....असे आहेत मुहूर्तमंगळवारी लक्ष्मीपूजन असून, सायंकाळी सूर्यास्तानंतर सहा ते साडेआठ हा शुभमुहूर्त असल्याचे धर्मशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. नरेंद्र धारणे यांनी सांगितले. बुधवारी (ता. २२) दीपावली पाडवा सकाळी ६.२३ ते ७.५० (लाभ), सकाळी १०.४४ ते दुपारी १२.११ (शुभ), त्यानंतर दुपारी दुपारी चार ते सायंकाळी ६.५९ (शुभ) गुरुवारी भाऊबीज असून सकाळी ९.१३ ते दुपारी ३.२८ शुभ मुहूर्त आहे. रविवारी (ता. २६) पंचमी असून सकाळी ९.१७ ते १०.४४ (लाभ) तसेच १०.४४ ते दुपारी १२.१० अमृतयोग आहे, असे श्री. धारणे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.