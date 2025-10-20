नाशिक

Nashik Diwali : नाशिक दिवाळी विशेष: नरक चतुर्दशीला अभ्यंगस्नान, लक्ष्मीपूजनासह पाडवा-भाऊबीजेचे शुभ मुहूर्त जाहीर!

Significance of Narak Chaturdashi in Hindu Tradition : नरक चतुर्दशी हा हिंदू धर्मातील दिवाळीतील एक महत्त्वाचा सण समजला जातो. कार्तिक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीला अमाप उत्साहात साजरा होतो. त्यानिमित्ताने सोमवारी पहाटे पहिले अभ्यंगस्नान होणार आहे
Narak Chaturdashi

Narak Chaturdashi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: दोन दिवसांपासून दीपावली उत्सवास अभूतपूर्व उत्साहात सुरवात झाली आहे. सोमवारी (ता. २०) नरक चतुर्दशी असून, त्यानिमित्त पहाटे अभ्यंगस्नान करून दिवाळी साजरी होणार आहे. मंगळवारी (ता. २१) लक्ष्मीपूजन असून, त्यानिमित्त बाजारपेठेसह घराघरांत चैतन्य अवतरले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
Diwali
Narak Chaturdashi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com