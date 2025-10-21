नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये फटाक्यांवर निर्बंध: रात्री 10 नंतर बंदी, 125 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाचे फटाके वाजवण्यास मनाई

MPCB Initiatives for Pollution Control : नाशिकमध्ये दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) आणि जिल्हा प्रशासनाने ध्वनी व वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी विविध फटाक्यांच्या वापरावर निर्बंध घातले आहेत.
Firecrackers

Firecrackers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: प्रकाशपर्व दिवाळीत फटाक्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनी व वायूप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) पावले उचलली आहेत. प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या फटाक्यांचा वापर टाळावा, यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
pollution
awareness
air pollution
Diwali
Firecrackers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com