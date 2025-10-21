Nashik News : नाशिकमध्ये फटाक्यांवर निर्बंध: रात्री 10 नंतर बंदी, 125 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाचे फटाके वाजवण्यास मनाई

नाशिक: प्रकाशपर्व दिवाळीत फटाक्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनी व वायूप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) पावले उचलली आहेत. प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या फटाक्यांचा वापर टाळावा, यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती करण्यात येत आहे. .आनंदाचा सण असलेल्या दिवाळीला उत्साहात सुरुवात झाली. सर्वत्र चैतन्यमय वातावरण आहे. दिवाळीच्या कालावधीत उडविण्यात येणाऱ्या विविध फटाक्यांमुळे ध्वनी तसेच वायूप्रदूषणाला हातभार लागत आहे. त्यामुळे फटाक्यांबाबत जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. त्यात रात्री दहानंतर फटाके उडविण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, १२५ डेसिबलचा आवाज करणाऱ्या फटाक्यांच्या वापरासही मनाई केली गेली. जिल्हा प्रशासनाच्या पावलावर पाऊल टाकताना ‘एमपीसीबी’नेही प्रदूषण नियंत्रणासाठी पुढाकार घेतला आहे..दिवाळीत वाजविण्यात येणाऱ्या निरनिराळ्या फटाक्यांमुळे ध्वनिप्रदूषणात भर पडते, तसेच फटाक्यांमधून निर्माण होणाऱ्या धुरामुळे वायूप्रदूषणाला हातभार लावताना जनतेच्या आरोग्यावर त्याचा दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असते. या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘एमपीसीबी’ने समाजात त्यातही विशेष करून दिवाळीपूर्वी शाळा- महाविद्यालयांतून विद्यार्थ्यांमध्ये फटाक्यांबाबत जनजागृती केली. विभागातर्फे फटाक्यांबाबतच्या जनजागृतीत सातत्य ठेवण्यात आले. ध्वनी व वायूप्रदूषण करणारे फटाके वाजविणे टाळावे, असे आवाहन ‘एमपीसीबी’ने केले आहे..या फटाक्यांवर निर्बंधजिल्हा प्रशासनाने फटाक्यांबाबत आदेशच काढले आहेत. त्यात २५ ग्रॅमपेक्षा अधिक वजनाचे, ३.८ सेंटिमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या फटाक्यांचा वापर करू नये. तसेच, ॲटमबॉम्ब, तडतडी, मल्टिमिक्स, चिलपाल, चिडचिडीया, बटरफ्लायसारख्या पिवळा फॉस्फरसयुक्त विषारी फटाक्यांवर बंदी घालताना दहा हजारांपेक्षा अधिक फटाक्यांची माळ असू नये, असेही निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत..Laxmi Pujan Muhurat 2025: महाराष्ट्रात आजच लक्ष्मीपूजन; पूजेसाठी दुपारी तीन वाजेपासून मुहूर्त.विविध प्रकारच्या आवाजाच्या फटाक्यांमुळे ध्वनिप्रदूषणात वाढ होते. पण, वायुप्रदूषणाला हातभार लागत आहे. त्यामुळे दिवाळीत नागरिकांनी फटाके उडविताना काळजी घ्यावी. प्रदूषण निर्माण करणारे फटाके वाजविण्याचे टाळावे.- प्रशांत गायकवाड, उपप्रादेशिक अधिकारी, एमपीसीबी, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.