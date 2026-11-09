शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची गाळणे येथील नवादे वस्तीवरील अंगणवाडीला भेट

दुष्काळाच्या सावटात चिमुकल्यांच्या आयुष्यात आनंदाची दिवाळी
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शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची नवादे वस्तीवरील अंगणवाडीला भेट
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ९ : एका बाजूला दुष्काळाचे सावट, पाण्याची चिंता आणि प्रतिकूल परिस्थितीशी दोन हात करणारे ग्रामीण जनजीवन... अशा परिस्थितीत दिवाळीचा सणही अनेक कुटुंबांसाठी मर्यादित आनंद घेऊन येतो. मात्र, या परिस्थितीची झळ चिमुकल्यांच्या निरागस बालपणाला बसू नये, त्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य कायम राहावे, यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मालेगाव तालुक्यातील गाळणे येथील नवादे वस्तीवरील अंगणवाडीला भेट देत चिमुकल्यांबरोबर दिवाळीचा आनंद साजरा केला. या भेटीत त्यांनी बालकांना नवीन कपडे, भेटवस्तू आणि खाऊचे वाटप केले. भेटवस्तू हातात पडताच चिमुकल्यांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला आनंदच या दिवाळी भेटीचे खरे फलित ठरले.
मंत्री भुसे अंगणवाडीत दाखल होताच चिमुकल्यांच्या चेहऱ्यावर उत्सुकता आणि आनंदाची लकेर उमटली. कुणी कुतूहलाने त्यांच्याकडे पाहत होते, तर कुणी निरागसपणे स्वागत करीत होते. बालकांनी सादर केलेल्या कविता आणि त्यांच्या बोबड्या बोलांनी अंगणवाडीचा परिसर चैतन्यमय झाला. दुष्काळाच्या गंभीर पार्श्वभूमीवर या चिमुकल्यांच्या आवाजातील निरागस आनंदाने वातावरणात जणू प्रसन्नतेचे रंग भरले.
भुसे यांनीही राजशिष्टाचार बाजूला ठेवत बालकांमध्ये रमणे पसंत केले. त्यांच्या कविता ऐकल्या, बालसुलभ प्रश्नांना प्रतिसाद दिला आणि त्यांच्या सादरीकरणाचे कौतुक केले. त्यानंतर बालकांना नवीन कपडे, भेटवस्तू आणि खाऊ देण्यात आला. हातात भेटवस्तू पडताच कुणाच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले, तर कुणाच्या डोळ्यांत आनंदाची चमक दिसू लागली. क्षणभरासाठी का होईना, दुष्काळाच्या झळा आणि परिस्थितीची चिंता विसरून चिमुकले दिवाळीच्या आनंदात रमले.
या भेटीचा उद्देश केवळ भेटवस्तूंचे वाटप करण्यापुरता मर्यादित नव्हता. ग्रामीण भागातील महिला आणि बालकांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी, अपेक्षा आणि समस्या जाणून घेण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. प्रतिकूल परिस्थितीत जगणाऱ्या कुटुंबांना शासनाच्या पातळीवर दिलासा देण्याची आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भावना या उपक्रमातून व्यक्त झाली.
सणांचा खरा आनंद केवळ घराघरांत दिवे लावण्यात नसतो, तर दुसऱ्याच्या आयुष्यात आनंदाचा प्रकाश निर्माण करण्यात असतो. विशेषतः आर्थिक आणि नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांतील बालकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलविणे, ही समाजाच्या संवेदनशीलतेची खरी कसोटी आहे. परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली, तरी बालपणाचा आनंद हिरावला जाऊ नये, हाच या भेटीमागील भाव असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
दुष्काळाच्या उन्हातही बालपण कोमेजू नये, चिमुकल्यांच्या निरागस हास्यावर परिस्थितीची सावली पडू नये आणि त्यांच्या आयुष्यात आनंदाचे रंग भरले जावेत, या भावनेतून झालेली ही भेट बालकांसाठी दिवाळीची अविस्मरणीय आठवण ठरली. दिव्यांच्या सणात मायेचा एक दिवा पेटविण्याचा हा प्रयत्न चिमुकल्यांच्या मनात आनंदाची उजळणी करणारा ठरला.